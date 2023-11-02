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  1. В Україні

Ексрадниці терориста Пасічника Юлії Величко повідомлено про підозру

20:52, 2 листопада 2023
СБУ оголосила про підозру радниці терориста Пасічника, яка очолила окупаційне «міністерство молодіжної політики лнр».
Ексрадниці терориста Пасічника Юлії Величко повідомлено про підозру
Джерело фото: СБУ
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Служба безпеки України повідомила про підозру колишній радниці вождя терористичної організації лнр Юлії Величко, яка пізніше очолила окупаційне «міністерство молодіжної політики російської федерації» на тимчасово окупованій території Луганщини.

За даними СБУ, Юлію Величко призначили на посаду «міністерки молодіжної політики рф» у червні 2023 року. Попередньо вона була радницею вождя терористичної організації лнр Ігоря Пасічника. Під час своєї роботи в рядах лнр вона пропагувала підтримку російських окупантів серед молоді, зокрема після розпочатку повномасштабного вторгнення російської федерації.

У своєму новому «міністерському кріслі», Юлія Величко координує діяльність «молодіжного парламенту лнр», створеного агресором росією. Ця організація, яка діє на окупованій території Луганщини, має створювати ілюзію підтримки кремлівського режиму з боку молодого населення.

Крім цього, Величко організовувала відбір місцевих колаборантів для участі в «молодіжному парламенті при держдумі рф» в москві. Там молоді «делегати» піддаються ідеологічній «обробці», спрямованій на сприяння інтересам кремля та отримують «методички» щодо залучення своїх однолітків з окупованого Донбасу до агресивної війни проти України.

На підставі зібраних доказів Служба безпеки повідомила Величко про підозру за статтею 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Наразі фігурантка переховується на тимчасово окупованій території на сході України, тривають заходи для її притягнення до відповідальності за злочини проти України. Їй загрожує до 10 років ув'язнення.

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