Экс-советнице террориста Пасечника Юлии Величко сообщено о подозрении

СБУ объявила о подозрении советнице террориста Пасечника, которая возглавила оккупационное «министерство молодежной политики лнр».

Источник фото: СБУ

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении бывшей советнице вождя террористической организации ЛНР Юлии Величко, которая позже возглавила оккупационное "министерство молодежной политики российской федерации" на временно оккупированной территории Луганщины.

По данным СБУ, Юлию Величко назначили на должность "министра молодежной политики рф" в июне 2023 года. Предварительно она была советницей вождя террористической организации лнр Игоря Пасечника. Во время своей работы в рядах лнр она пропагандировала поддержку российских оккупантов среди молодежи, в частности после начала полномасштабного вторжения российской федерации.

В своем новом "министерском кресле", Юлия Величко координирует деятельность "молодежного парламента лнр", созданного агрессором россией. Эта организация, которая действует на оккупированной территории Луганщины, должна создавать иллюзию поддержки кремлевского режима со стороны молодого населения.

Кроме этого, Величко организовывала отбор местных коллаборационистов для участия в "молодежном парламенте при госдуме рф" в москве. Там молодые "делегаты" подвергаются идеологической "обработке", направленной на содействие интересам кремля и получают "методички" по привлечению своих сверстников из оккупированного Донбасса к агрессивной войне против Украины.

На основании собранных доказательств Служба безопасности сообщила Величко о подозрении по статье 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Сейчас фигурантка скрывается на временно оккупированной территории на востоке Украины, продолжаются мероприятия для ее привлечения к ответственности за преступления против Украины. Ей грозит до 10 лет заключения.

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