В 2023 году в Электронный суд направили уже более миллиона документов

В общей сложности отказано в регистрации 6 001 документу.

В Государственном предприятии «Информационные судебные системы» сообщили, что за период с 01.01.2023 по 01.11.2023 в Электронный суд было направлено более миллиона различных видов документов.

Отмечается, что отправлено 1 040 413 заявлений, среди которых:

зарегистрировано - 1 027 450,

ожидает регистрацию - 6 962,

отказано в регистрации - 6001.

Заявления по видам судопроизводства в инфографике:

Ранее сообщалось, как будет действовать суд при отсутствии с 18 октября у заявителя электронного кабинета, - разъяснение.

Проверить наличие электронного кабинета у пользователя можно по ссылке.

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