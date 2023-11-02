В 2023 году в Электронный суд направили уже более миллиона документов

В Государственном предприятии «Информационные судебные системы» сообщили, что за период с 01.01.2023 по 01.11.2023 в Электронный суд было направлено более миллиона различных видов документов.
Отмечается, что отправлено 1 040 413 заявлений, среди которых:
зарегистрировано - 1 027 450,
ожидает регистрацию - 6 962,
отказано в регистрации - 6001.
Заявления по видам судопроизводства в инфографике:
Ранее сообщалось, как будет действовать суд при отсутствии с 18 октября у заявителя электронного кабинета, - разъяснение.
Проверить наличие электронного кабинета у пользователя можно по ссылке.
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