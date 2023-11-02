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Верховный Суд объяснил подход к исчислению срока обращения в суд военнослужащими

Апелляционный суд оставил иск военнослужащего без рассмотрения, отметив, что он пропустил срок в один месяц для обращения в суд за защитой своих прав, - в свою очередь, Верховный Суд объяснил, как считать сроки обращения в суд лицами, проходящими военную службу.

Большая Палата ВС в деле по иску Геннадия Труханова к ВСП решила, в каком составе КАС ВС должен рассматривать вопрос о возвращении искового заявления

БП ВС отметила, что информация из Реестра судебных решений свидетельствует об отсутствии единой практики среди судей Кассационного административного суда Верховного Суда как суда первой инстанции относительно состава суда, который должен решать вопрос о возвращении искового заявления в связи с неустранением его недостатков.

Классификация должностей государственной службы: разъяснение НАДС по самым актуальным вопросам

Как определить классификационный код должности, как заполнить сведения классификации должностей, в какие сроки следует завершить классификацию должностей.

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  1. Суд инфо

В 2023 году в Электронный суд направили уже более миллиона документов

14:47, 2 ноября 2023
В общей сложности отказано в регистрации 6 001 документу.
В 2023 году в Электронный суд направили уже более миллиона документов
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В Государственном предприятии «Информационные судебные системы» сообщили, что за период с 01.01.2023 по 01.11.2023 в Электронный суд было направлено более миллиона различных видов документов.

Отмечается, что отправлено 1 040 413 заявлений, среди которых:

зарегистрировано - 1 027 450,

ожидает регистрацию - 6 962,

отказано в регистрации - 6001.

Заявления по видам судопроизводства в инфографике:

Ранее сообщалось, как будет действовать суд при отсутствии с 18 октября у заявителя электронного кабинета, - разъяснение.

Проверить наличие электронного кабинета у пользователя можно по ссылке.

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