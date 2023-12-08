ВККС рекомендувала призначити на посаду суддю до Розівського районного суду

Суддя Алла Завіновська пройшла кваліфікаційне оцінювання та визнана Комісією такою, що відповідає займаній посаді.

7 грудня Вища кваліфікаційна комісія суддів України розглянула питання про рекомендування Завіновської Алли Павлівни для призначення на посаду судді Розівського районного суду Запорізької області. Про це повідомив офіційний сайт ВККС.

Відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», має бути оцінена в порядку, встановленому законом.

Суддя пройшла кваліфікаційне оцінювання та визнана Комісією такою, що відповідає займаній посаді. Ураховуючи результати кваліфікаційного оцінювання, Комісія ухвалила рішення рекомендувати Завіновську Аллу Павлівну для призначення на посаду судді Розівського районного суду Запорізької області.

Раніше ВККС рекомендувала призначити на посади чотирьох суддів.

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