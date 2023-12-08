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  1. Суд инфо

ВККС рекомендовала назначить на должность судью в Розовский районный суд

14:01, 8 декабря 2023
Судья Алла Завиновская прошла квалификационную оценку и признана Комиссией такой, что соответствует занимаемой должности.
ВККС рекомендовала назначить на должность судью в Розовский районный суд
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7 декабря Высшая квалификационная комиссия судей Украины рассмотрела вопрос о рекомендации Завиновской Аллы Павловны для назначения на должность судьи Розовского районного суда Запорожской области. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.

Соответствие занимаемой должности судьи, назначенного на должность сроком на пять лет до вступления в силу Закона Украины «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия)», должно быть оценено в порядке, установленном законом.

Судья прошла квалификационную оценку и признана Комиссией такой, что соответствует занимаемой должности. Учитывая результаты квалификационного оценивания, Комиссия приняла решение рекомендовать Завиновскую Аллу Павловну для назначения на должность судьи Розовского районного суда Запорожской области.

Ранее ВККС рекомендовала назначить на должности четырех судей.

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