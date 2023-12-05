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  1. Суд инфо

ВККС рекомендовала назначить на должности четырех судей

16:14, 5 декабря 2023
Полномочия судей ранее прекратились в связи с истечением пятилетнего срока полномочий.
ВККС рекомендовала назначить на должности четырех судей
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Во вторник, 5 декабря, в заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины в пленарном составе рассматривался вопрос о рекомендации для назначения на должности судей, у которых истек срок полномочий, передает официальный сайт ВККС.

Полномочия судей прекратились в связи с истечением срока, на который они были назначены. Долгое время судьи не осуществляли правосудие, а следовательно, их назначение позволит снизить судебную нагрузку в судах и ускорит рассмотрение дел.

Соответствие занимаемой должности судьи, назначенного на должность сроком на пять лет до вступления в силу Закона Украины «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия)», должно быть оценено в порядке, установленном законом.

Судьи прошли квалификационную оценку и признаны Комиссией соответствующими занимаемой должности.

Учитывая результаты квалификационного оценивания, Комиссия приняла решение рекомендовать:

Кошлю Андрея Александровича для назначения судьи Добропольского горрайонного суда Донецкой области;

Данылив Софию Викторовну для назначения на должность судьи Красноармейского горрайонного суда Донецкой области;

Боброву Юлию Юрьевну для назначения судьи Беловодского районного суда Луганской области;

Свинченко Галину Дмитриевну для назначения судьи Лугинского районного суда Житомирской области.

Комиссия отложила рассмотрение вопроса о рекомендовании Данчука Виталия Валерьевича для назначения судьи Лугинского районного суда Житомирской области.

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