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Ексдиректор «Держзовнішінформу» отримав 10 років за незаконне виведення 7,95 млн гривень: АП ВАКС відмовила в задоволенні апеляції

15:10, 15 січня 2024
АП ВАКС залишила без зміни вирок колишньому директору ДП «Держзовнішінформ» – 10 років позбавлення волі.
Ексдиректор «Держзовнішінформу» отримав 10 років за незаконне виведення 7,95 млн гривень: АП ВАКС відмовила в задоволенні апеляції
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У понеділок, 15 січня, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду підтримала позицію прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та відмовила в задоволенні апеляційної скарги сторони захисту на вирок ВАКС від 21 серпня 2023, яким колишнього директора ДП «Держзовнішінформ» В'ячеслава Корітка визнано винним за ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України та засуджено до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади у державних підприємствах та державних органах строком на 3 роки, та з конфіскацією всього майна. Про це повідомляє пресслужба САП.

Апеляційна палата ВАКС підтримала позицію прокурора САП та відхилила апеляційну скаргу захисту, залишивши вирок без змін. Рішення набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржена в касаційному порядку до Верховного Суду протягом трьох місяців.

Деталі справи:

Обвинувачення стосувалося зловживання службовим становищем колишнім директором, який, використовуючи своє положення, незаконно перерахував 7,95 мільйонів гривень з ДП «Держзовнішінформ» на рахунки приватних компаній. Слідство встановило, що ці кошти були перераховані на підставі укладених договорів і підписаних актів, які не мали реального підґрунтя, а слугували лише прикриттям для злочинної схеми.

Також суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для обвинуваченого до набрання вироком законної сили. Крім того, було задоволено цивільний позов прокурора, і суд вирішив стягнути кошти в розмірі 7,95 мільйонів гривень на користь ДП «Держзовнішінформ».

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