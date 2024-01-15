Экс-директор «Держзовнишинформа» получил 10 лет за незаконный вывод 7,95 млн гривен: АП ВАКС отказала в удовлетворении апелляции

АП ВАКС оставила без изменения приговор бывшему директору ГП «Держзовнишинформ» - 10 лет лишения свободы.

В понедельник, 15 января, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда поддержала позицию прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры и отказала в удовлетворении апелляционной жалобы стороны защиты на приговор ВАКС от 21 августа 2023 года, которым бывший директор ГП «Держзовнишинформ» Вячеслав Коритко признан виновным по ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 УК Украины и приговорен к 10 годам лишения свободы с лишением права занимать должности в государственных предприятиях и государственных органах сроком на 3 года, и с конфискацией всего имущества. Об этом сообщает пресс-служба САП.

Апелляционная палата ВАКС поддержала позицию прокурора САП и отклонила апелляционную жалобу защиты, оставив приговор без изменений. Решение вступает в законную силу с момента провозглашения и может быть обжаловано в кассационном порядке в Верховный Суд в течение трех месяцев.

Детали дела:

Обвинение касалось злоупотребления служебным положением бывшим директором, который, используя свое положение, незаконно перечислил 7,95 миллионов гривен с ГП «Держзовнишинформ» на счета частных компаний. Следствие установило, что эти средства были перечислены на основании заключенных договоров и подписанных актов, которые не имели реального основания, а служили лишь прикрытием для преступной схемы.

Также суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для обвиняемого до вступления приговора в законную силу. Кроме того, был удовлетворен гражданский иск прокурора, и суд решил взыскать средства в размере 7,95 миллионов гривен в пользу ГП «Держзовнишинформ».

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