В Карпатах объявили значительную снеголавинную опасность

Украинцам посоветовали воздержаться от походов на высокогорье.

Украинский гидрометеорологический центр сообщил, что 15-16 января на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Отмечается, что возможно сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин.

«Советуем воздержаться от походов на высокогорье!

Умеренная снеголавинная опасность (2 уровень), ожидается:

-15-16 января – на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области», - говорится в сообщении.

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