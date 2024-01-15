Нецензурно обругала и ударила по голове: суд освободил женщину от админответственности за домашнее насилие в отношении мужа

Суд оштрафовал женщину на 170 гривен и взыскал 536 гривен судебного сбора, но адвокат попросил смягчить наказание, учитывая, что конфликт был не продолжительным, а спровоцировал его сам потерпевший.

Хмельницкий апелляционный суд отменил постановление местного суда и освободил хмельничанку от административной ответственности за домашнее насилие из-за малозначительности правонарушения и объявил устное замечание. Производство по делу – закрыл. Таким образом, частично удовлетворив апелляционную жалобу адвоката. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как установил суд, 15 октября 2023 года женщина нецензурно обругала мужчину, оскорбляя и унижая его и несколько раз ударила ладонью по голове.

Хмельницкий горрайонный суд, исследовав доказательства (заявление мужчины, его объяснения, аудио- и видеозаписи, подтверждающие конфликт, протокол о совершении административного правонарушения), признал ее виновной в домашнем насилии, оштрафовал на 170 гривен и взыскал 536 гривен судебного сбора.

Защита хмельничанки обжаловал постановление в апелляционный суд. Он просил учесть, что конфликт, который спровоцировал сам потерпевший, был непродолжительным, его подзащитная действовала на эмоциях, неоднократно извинялась и признала вину. Сейчас брак между супругами расторгнут. Женщина находится в отпуске по уходу за ребенком, имеет неудовлетворительное материальное положение, поэтому просил освободить ее от административной ответственности по причине малозначительности правонарушения и ограничиться устным замечанием.

Выводы суда первой инстанции о доказанности вины женщины в совершении домашнего насилия – законны, обоснованы и соответствуют фактическим обстоятельствам дела, считает апелляционный суд. В то же время ХАС отметил, что при наложении взыскания суд не в полной мере придерживался требований Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Среди прочего, суд отметил, что конфликт между супругами, находившимися в процессе развода, спровоцировал сам потерпевший – и он это подтвердил. 27 ноября 2023 года брак между сторонами был расторгнут.

Учитывая обстоятельства правонарушения, данные о лице, которое его совершило, ее искреннее раскаяние и прощение перед мужчиной, низкий уровень опасности совершения домашнего насилия, а также то, что она находится в отпуске по уходу за малолетним сыном, поэтому не работает и имеет неудовлетворительное материальное положение ХАС констатировал, что взыскание в виде штрафа будет для нее чрезмерным бременем и не будет соответствовать принципам справедливости, индивидуализации и гуманности назначения наказания.

«Учитывая вышеуказанное, в порядке статьи 22 КУоАП, считаю возможным признать административное правонарушение малозначительным, освободить ее от административной ответственности, ограничившись устным замечанием, чего будет достаточно для обеспечения воспитательного влияния и предотвращения совершения новых правонарушений», – говорится в постановлении апелляционного суда.

С постановлением ХАС по делу №686/27772/23 можно ознакомиться в ЕГРСР.

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