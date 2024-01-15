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Нецензурно облаяла та вдарила по голові: суд звільнив жінку від адмінвідповідальності за домашнє насильство щодо чоловіка

15:05, 15 січня 2024
Суд оштрафував жінку на 170 гривень та стягнув 536 гривень судового збору, але адвокат просив пом’якшити покарання, враховуючи, що конфлікт був не тривалим, а спророкував його сам потерпілий.
Нецензурно облаяла та вдарила по голові: суд звільнив жінку від адмінвідповідальності за домашнє насильство щодо чоловіка
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Хмельницький апеляційний суд скасував постанову місцевого суду та звільнив хмельничанку від адміністративної відповідальності за домашнє насильство за малозначністю правопорушення й оголосив їй усне зауваження. Провадження у справі – закрив. Таким чином, частково задовольнивши апеляційну скаргу її адвоката. Про це повідомляє пресслужба суду. 

Як встановив суд, 15 жовтня 2023 року жінка нецензурно облаяла чоловіка, ображаючи та принижуючи його, й кілька разів вдарила долонею по голові.

Хмельницький міськрайонний суд, дослідивши докази (заяву чоловіка, його пояснення, аудіо- та відеозаписи, які підтверджували конфлікт, протокол про вчинення адміністративного правопорушення), визнав її винною у домашньому насильстві, оштрафував на 170 гривень й стягнув 536 гривень судового збору.

Захисник хмельничанки оскаржив постанову до апеляційного суду. Він просив врахувати, що конфлікт, який спровокував сам потерпілий, був нетривалим, його підзахисна діяла на емоціях, неодноразово просила вибачення та визнала вину. Зараз шлюб між подружжям розірвано. Жінка перебуває у відпустці по догляду за дитиною, має незадовільне матеріальне становище, тому просив звільнити її від адміністративної відповідальності через малозначність правопорушення та обмежитись усним зауваженням.

Висновки суду першої інстанції про доведеність вини жінки у вчиненні домашнього насильства – законні, обґрунтовані та відповідають фактичним обставинам справи, вважає апеляційний суд. Водночас ХАС зазначив, що при накладенні стягнення суд не повною мірою дотримався вимог Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Серед іншого, суд зауважив, що конфлікт між подружжям, яке перебувало в процесі розлучення, спровокував сам потерпілий – й він це підтвердив. 27 листопада 2023 року шлюб між сторонами був розірваний. 

Зважаючи на обставини правопорушення, дані про особу, яка його вчинила, її щире розкаяння та вибачення перед чоловіком, низький рівень небезпеки вчинення домашнього насильства, а також те, що вона перебуває у відпустці по догляду за малолітнім сином, тому не працює й має незадовільне матеріальне становище, ХАС констатував, що стягнення у виді штрафу буде для неї надмірним тягарем і не відповідатиме принципам справедливості, індивідуалізації та гуманності призначення покарання.

«Враховуючи зазначене вище, у порядку статті 22 КУпАП, вважаю за можливе визнати адміністративне правопорушення малозначним, звільнити її від адміністративної відповідальності, обмежившись усним зауваженням, чого буде достатньо для забезпечення виховного впливу та запобігання вчиненню нових правопорушень», – йдеться у постанові апеляційного суду.

З постановою ХАС у справі № 686/27772/23 можна ознайомитися у ЄДРСР.

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