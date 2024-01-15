У Карпатах оголосили значну сніголавинну небезпеку

Українцям порадили утриматись від походів на високогір'я.

Український гідрометеорологічний центр повідомив, що 15-16 січня на високогiр’ї Iвано-Франкiвської та східної частини Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Зазначається, що можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин.

«Радимо утриматись від походів на високогір'я!

Помірна сніголавинна небезпека (2 рівень), очікується:

-15-16 січня - на високогір'ї західної та центральної частини Закарпатської області», - сказано у повідомленні.

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