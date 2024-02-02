Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Суддя і штучний інтелект: переваги, виклики і загрози, - друга лекція суддів КСУ Віктора Городовенка та Галини Юровської, присвячена висновку КРЄС, відео

У цій лекції судді КСУ зосередили увагу на окремих ключових аспектах щодо використання асистивних технологій під час здійснення правосуддя, визначених у Висновку КРЄС №26.

Від ВККС вимагали надати копії письмових робіт кандидатів в судді, яким ВККС присвоїла гриф «Для службового користування», - що вирішила Велика Палата

Присвоєння певному документу грифа «Для службового користування» саме по собі не є підставою для відмови в задоволенні запиту на інформацію, що міститься в такому документі, - Велика Палата Верховного Суду розглянула справу щодо надання копій робіт кандидатів в судді.

У Раді пропонують зобов’язати нотаріусів і державних реєстраторів надавати більше інформації на адвокатський запит

У парламенті зареєстрували законопроект щодо отримання даних на адвокатський запит від нотаріусів і державних реєстраторів.

«Комісія зацікавлена в отриманні необхідної інформації для виконання своїх повноважень»: у ВККС розповіли, чому звернулися до послів G7 зі скаргою на НАБУ та НАЗК

У ВККС планують оновити меморандуми про співробітництво з НАБУ та НАЗК .

Застосування інституту звільнення від відбування покарання з випробуванням щодо військовослужбовців у практиці ККС ВС, - коментар Касаційного кримінального суду

«Судово-юридична газета» звернулася за коментарем до Касаційного кримінального суду щодо обставин, які враховуються Верховним Судом при ухваленні рішень стосовно неможливості звільнення військовослужбовців від відбування покарання з випробуванням на підставі статті 75 Кримінального кодексу України.

  1. Суд інфо

Можлива наявність громадянства рф у голови ВККС Романа Ігнатова, — робоча група завершила роботу

11:49, 2 лютого 2024
Робоча група з перевірки інформації про можливу наявність громадянства рф у Голови ВККС Романа Ігнатова завершила свою роботу
Можлива наявність громадянства рф у голови ВККС Романа Ігнатова, — робоча група завершила роботу
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

31 січня Робоча група з перевірки інформації про можливу наявність громадянства рф у Голови ВККС Романа Ігнатова завершила свою роботу. Про це інформує ВККС.

Нагадаємо, що до складу групи було включено 3 представників, запропонованих 13 громадськими організаціями, які брали участь у Зборах представників громадських організацій з призначення членів Громадської ради доброчесності.

31 січня робоча група у своєму останньому засіданні затвердила звіт про роботу.

Для підготовки звіту робоча група опрацювала відповіді Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Державного бюро розслідувань, Офісу Генерального прокурора, Міністерства закордонних справ України. Також робоча група отримала документи і пояснення від члена Комісії Р. Ігнатова. Окрім того, було опрацьовано публікації в медіа, соціальних мережах і досліджено релевантне законодавство України та країни-агресора.

Найближчим часом звіт буде заслухано в засіданні Комісії у пленарному складі.     

 Раніше ми писали, що старший слідчий ДБР просить Вищу раду правосуддя припинити повноваження голови ВККС Романа Ігнатова.

Нагадаємо, раніше в інтерв’ю «Судово-юридичній газеті» Роман Ігнатов спростував наявність у нього російського громадянства.

Додамо, збори суддів Окружного адмінсуду Києва закликали дати оцінку діям голови ВККС Романа Ігнатова.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Право на відстрочку: як на практиці довести та які зміни пропонує законопроєкт про мобілізацію
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Право на відстрочку: як на практиці довести та які зміни пропонує законопроєкт про мобілізацію
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Наумюк
    Сергій Наумюк
    заступник голови Служби безпеки України
  • Олександр Тинок
    Олександр Тинок
    суддя Господарського суду Чернівецької області