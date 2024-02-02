Робоча група з перевірки інформації про можливу наявність громадянства рф у Голови ВККС Романа Ігнатова завершила свою роботу

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

31 січня Робоча група з перевірки інформації про можливу наявність громадянства рф у Голови ВККС Романа Ігнатова завершила свою роботу. Про це інформує ВККС.

Нагадаємо, що до складу групи було включено 3 представників, запропонованих 13 громадськими організаціями, які брали участь у Зборах представників громадських організацій з призначення членів Громадської ради доброчесності.

31 січня робоча група у своєму останньому засіданні затвердила звіт про роботу.

Для підготовки звіту робоча група опрацювала відповіді Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Державного бюро розслідувань, Офісу Генерального прокурора, Міністерства закордонних справ України. Також робоча група отримала документи і пояснення від члена Комісії Р. Ігнатова. Окрім того, було опрацьовано публікації в медіа, соціальних мережах і досліджено релевантне законодавство України та країни-агресора.

Найближчим часом звіт буде заслухано в засіданні Комісії у пленарному складі.

Раніше ми писали, що старший слідчий ДБР просить Вищу раду правосуддя припинити повноваження голови ВККС Романа Ігнатова.

Нагадаємо, раніше в інтерв’ю «Судово-юридичній газеті» Роман Ігнатов спростував наявність у нього російського громадянства.

Додамо, збори суддів Окружного адмінсуду Києва закликали дати оцінку діям голови ВККС Романа Ігнатова.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.