Возможное наличие гражданства рф у главы ВККС Романа Игнатова, — рабочая группа завершила работу

Рабочая группа по проверке информации о возможном наличии гражданства рф у Председателя ВККС Романа Игнатова завершила свою работу.

31 января Рабочая группа по проверке информации о возможном наличии гражданства рф у Председателя ВККС Романа Игнатова завершила свою работу. Об этом сообщает ВККС.

Напомним, что в состав группы были включены 3 представителя, предложенных 13 общественными организациями, принимавших участие в Собрании представителей общественных организаций по назначению членов Общественного совета доброчестности.

31 января рабочая группа на своем последнем заседании утвердила отчет о работе.

Для подготовки отчета рабочая группа разработала ответы Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Государственного бюро расследований, Офиса Генерального прокурора, Министерства иностранных дел Украины. Также рабочая группа получила документы и пояснения от члена Комиссии Р. Игнатова. Кроме того, были проработаны публикации в медиа, социальных сетях и исследовано релевантное законодательство Украины и страны-агрессора.

В ближайшее время отчет будет заслушан в заседании Комиссии по пленарному составу.

Ранее сообщалось, что старший следователь ГБР просит Высший совет правосудия прекратить полномочия главы ВККС Романа Игнатова.

Напомним, ранее в интервью «Судебно-юридической газете» Роман Игнатов опроверг наличие у него российского гражданства.

Добавим, Собрание судей Окружного админсуда Киева призывало дать оценку действиям главы ВККС Романа Игнатова.

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