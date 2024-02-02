Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Регистрация авто за границей гражданами, которые временно выехали и собираются ввозить авто обратно в Украину, — разъяснение Государственной таможенной службы

В ответ на обращения граждан, в которых затрагиваются вопросы регистрации и перерегистрации транспортных средств за границей и последующего обратного их ввоза в Украину, Государственная таможенная служба Украины дала объяснение

Новые судьи в апелляционных судах появятся не раньше 2025 года – ВККС

В ВККС предупреждают, что конкурс в апелляционные суды будет длительным.

Очереди из желающих стать судьями судов первой инстанции фактически нет – ВККС

С конкурсом в апелляционные суды также есть проблема.

Галина Третьякова взыскала с Верховной Рады 33,3 тыс. грн расходов на адвоката, — БП ВС удовлетворила заявление

Кроме того, что Галина Третьякова выиграла спор с Верховной Радой о лишении ее права участвовать в пяти пленарных заседаниях, она также взыскала с парламента расходы на правовую помощь.

Обыски в судах без решений следственных судей стали настоящей проблемой – Станислав Кравченко

Верховный Суд обещает реагировать на случаи посягательства на независимость судебной власти.

  1. Общество

В каких случаях пациент может получить возмещение средств, потраченных во время лечения в стационаре

14:37, 2 февраля 2024
Если с пациента взяли средства за услуги, которые оплатила НСЗУ, то у него есть возможность вернуть их.
В каких случаях пациент может получить возмещение средств, потраченных во время лечения в стационаре
Источник фото: Bret Kavanaugh / Unsplash
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальная служба здоровья Украины объяснила, что пациенты могут получить возмещение средств, потраченных во время лечения в стационаре в учреждениях, имеющих договор с НСЗУ.

Это возможно при условии, что такое лечение покрывается Программой медицинских гарантий и пациент находился в стационаре той больницы, которая заключила договор с Национальной службой здоровья.

«В учреждениях с договором лечения за пациента оплачивает НСЗУ. Если с пациента взяли средства за услуги, которые оплатила НСЗУ, то у него есть возможность вернуть их», - отмечают в Нацслужбе.

За каждым пакетом предусмотрен перечень услуг, которые медучреждение обязано предоставить пациентам безвозмездно. Также больница должна обеспечить пациента лекарствами из Нацперечня основных лекарственных средств. И лекарствами, которые поставляются через закупки Минздрава.

«Если вам во время стационарного лечения приходится за свой счет покупать лекарства, прежде всего обратитесь за разъяснением к руководителю медучреждения. Если вопрос не удается решить, тогда оставьте жалобу НСЗУ», - посоветовали в Нацслужбе пациентам.

Ранее также сообщилось, что пациентки самостоятельно могут выбирать, в какую именно женскую консультацию хотят обращаться к гинекологу.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий

Читайте также

Право на отсрочку: как на практике доказать и какие изменения предлагает законопроект о мобилизации
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Право на отсрочку: как на практике доказать и какие изменения предлагает законопроект о мобилизации
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Наумюк
    Сергій Наумюк
    заступник голови Служби безпеки України
  • Олександр Тинок
    Олександр Тинок
    суддя Господарського суду Чернівецької області