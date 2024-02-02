В каких случаях пациент может получить возмещение средств, потраченных во время лечения в стационаре

Если с пациента взяли средства за услуги, которые оплатила НСЗУ, то у него есть возможность вернуть их.

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Национальная служба здоровья Украины объяснила, что пациенты могут получить возмещение средств, потраченных во время лечения в стационаре в учреждениях, имеющих договор с НСЗУ.

Это возможно при условии, что такое лечение покрывается Программой медицинских гарантий и пациент находился в стационаре той больницы, которая заключила договор с Национальной службой здоровья.

«В учреждениях с договором лечения за пациента оплачивает НСЗУ. Если с пациента взяли средства за услуги, которые оплатила НСЗУ, то у него есть возможность вернуть их», - отмечают в Нацслужбе.

За каждым пакетом предусмотрен перечень услуг, которые медучреждение обязано предоставить пациентам безвозмездно. Также больница должна обеспечить пациента лекарствами из Нацперечня основных лекарственных средств. И лекарствами, которые поставляются через закупки Минздрава.

«Если вам во время стационарного лечения приходится за свой счет покупать лекарства, прежде всего обратитесь за разъяснением к руководителю медучреждения. Если вопрос не удается решить, тогда оставьте жалобу НСЗУ», - посоветовали в Нацслужбе пациентам.

Ранее также сообщилось, что пациентки самостоятельно могут выбирать, в какую именно женскую консультацию хотят обращаться к гинекологу.

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