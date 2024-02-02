У яких випадках пацієнт може отримати відшкодування коштів, витрачених під час лікування у стаціонарі

Якщо з пацієнта взяли кошти за послуги, які сплатила НСЗУ, то у нього є можливість їх повернути.

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Національна служба здоров'я України пояснила, що пацієнти можуть отримати відшкодування коштів, витрачених під час лікування у стаціонарі в закладах, які мають договір із НСЗУ.

Це можливо при умові, що таке лікування покривається Програмою медичних гарантій і пацієнт перебував у стаціонарі тієї лікарні, яка уклала договір із Національною службою здоров’я.

«У закладах із договором лікування за пацієнта оплачує НСЗУ. Якщо з пацієнта взяли кошти за послуги, які сплатила НСЗУ, то у нього є можливість їх повернути», - зазначають у Нацслужбі.

За кожним пакетом передбачений перелік послуг, які медзаклад зобов’язаний надати пацієнтам безоплатно. Також лікарня повинна забезпечити пацієнта ліками з Нацпереліку основних лікарських засобів. І ліками, які постачаються через закупівлі МОЗ.

«Якщо вам під час стаціонарного лікування доводиться за власний кошт купувати ліки, передусім зверніться за роз'ясненням до керівника медзакладу. Якщо питання не вдається вирішити, тоді залиште скаргу НСЗУ», - порадили у Нацслужбі пацієнтам.

Раніше також повідомлялося, що пацієнтки самостійно можуть обирати, в яку саме жіночу консультацію хочуть звертатися до гінеколога.

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