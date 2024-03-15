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  1. Суд інфо

Конкурс на посади суддів ВАКС: продовжено строк подання документів

11:05, 15 березня 2024
Строк подання документів на конкурс на посади суддів Вищого антикорупційного суду продовжено на 15 днів.
Конкурс на посади суддів ВАКС: продовжено строк подання документів
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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», подання документів для участі у конкурсі на 25 вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду та АП ВАКС – на 15 вакантних посад суддів ВАКС та 10 вакантних посад суддів Апеляційної палати ВАКС тривало з 1 березня до 15 березня 2024 року (включно).

15 березня Вища кваліфікаційна комісія суддів України розглянула питання про продовження строку подання документів для участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

Було прийнято рішення продовжити на 15 днів строк подання документів на конкурс на посади суддів Вищого антикорупційного суду. Про це повідомив керівник апарату ВАКС Богдан Крикливенко на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, що 23 листопада ВККС оголосила конкурс на 15 вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду та 10 вакантних посад суддів Апеляційної палати ВАКС.

Ще зазначимо, що у ВАКС раніше повідомили, що конкурс обов’язково повинен відбутися у 2024 році, оскільки саме в цьому році закінчується визначений законом 6-річний строк повноважень ГРМЕ.

Додамо, член ВККС, суддя Вищого антикорупційного суду Олег Коліуш розповів «Судово-юридичній газеті», що кандидатам на посади суддів ВАКС та АП ВАКС очікувати від конкурсу, на що необхідно звернути увагу при поданні документів, а також як кандидатам підготуватися до різних етапів конкурсу.

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