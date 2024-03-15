Практика судів

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Правоохоронці повідомляють Раду адвокатів або вже після того, як почався обшук чи затримання адвоката, або набагато раніше, роблячи з адвокатів «почекунів», - РА Київської області

Почастішали випадки, коли правоохоронці повідомляють Раду адвокатів або вже після того як розпочався обшук чи затримання адвоката, або навпаки – набагато раніше, очевидно вважаючи, що адвокатам буде неважко виконати роль «почекунів», очікуючи по декілька годин на вулиці.

Народні депутати пропонують ввести пільги на ввезення автомобілів в Україну для військовослужбовців, що проходили службу після 24 лютого 2022 року

Верховній Раді пропонують ввести пільгове ввезення авто для осіб, які проходили військову службу після 24 лютого 2022 року.

Депутати пропонують включити до бюджету Пенсійного фонду кошти на виконання рішень судів щодо виплати пенсій

Автори законопроекту посилаються на позицію Верховного Суду, який вказав, що здійснення виплати заборгованості по пенсії не може ставитися в залежність від бюджетних асигнувань, а органи державної влади та органи місцевого самоврядування не можуть посилатися на відсутність коштів як на причину невиконання своїх зобов’язань.

16 березня набуде чинності закон про скасування відповідальності платників податків за помилкове зазначення неправильного бюджетного рахунку отримувача коштів за умови своєчасної сплати

Також закон унормовує питання встановлення податкових пільг щодо плати за землю та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на територіях, щодо яких прийнято рішення про обов’язкову евакуацію населення.

Документи на посади суддів ВАКС та АП ВАКС відтепер можна подати до 30 березня

Вища кваліфікаційна комісія суддів хоче, щоб у конкурсі взяли участь більше кандидатів.

  1. В Україні

Закарпатець проводив до кордону 16 ухилянтів за $111,5 тисяч

15:09, 15 березня 2024
На кордоні з Угорщиною прикордонники затримали групу із сімнадцяти осіб.
Закарпатець проводив до кордону 16 ухилянтів за $111,5 тисяч
Джерело фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон
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Прикордонники Мукачівського загону зупинили сімнадцятьох чоловік на кордоні з Угорщиною. Спочатку на околиці села Велика Бийгань викрили дванадцять осіб, які прямували в бік державного кордону. Під час подальших пошукових заходів за допомогою безпілотника було виявлено ще п'ять осіб, повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Шістнадцять із затриманих чоловіків мали намір незаконно потрапити в Угорщину. Вони походили з дев'яти різних областей України, а саме: Дніпропетровської, Івано-Франківської, Донецької, Луганської, Київської, Чернігівської, Запорізької, Закарпатської та Львівської. Зловмисників супроводжував 27-річний місцевий мешканець, який разом із п'ятьма своїми "клієнтами" намагався втекти від прикордонників.

Для з'ясування обставин та складання протоколів про вчинені адмінправопорушення, затриманих доставили до прикордонного підрозділу. Усі шістнадцять чоловік сплатили переправнику 111,5 тисяч доларів США.

Наразі співробітники оперативно-розшукових підрозділів Мукачівського загону встановлюють усіх причетних до організації протиправної діяльності осіб. Щодо виявлення ознак злочину у діях 27-річного закарпатця, передбаченого ст. 332 КК України "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України", прикордонники направили повідомлення до Нацполіції.

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