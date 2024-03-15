Закарпатець проводив до кордону 16 ухилянтів за $111,5 тисяч

На кордоні з Угорщиною прикордонники затримали групу із сімнадцяти осіб.

Джерело фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

Прикордонники Мукачівського загону зупинили сімнадцятьох чоловік на кордоні з Угорщиною. Спочатку на околиці села Велика Бийгань викрили дванадцять осіб, які прямували в бік державного кордону. Під час подальших пошукових заходів за допомогою безпілотника було виявлено ще п'ять осіб, повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Шістнадцять із затриманих чоловіків мали намір незаконно потрапити в Угорщину. Вони походили з дев'яти різних областей України, а саме: Дніпропетровської, Івано-Франківської, Донецької, Луганської, Київської, Чернігівської, Запорізької, Закарпатської та Львівської. Зловмисників супроводжував 27-річний місцевий мешканець, який разом із п'ятьма своїми "клієнтами" намагався втекти від прикордонників.

Для з'ясування обставин та складання протоколів про вчинені адмінправопорушення, затриманих доставили до прикордонного підрозділу. Усі шістнадцять чоловік сплатили переправнику 111,5 тисяч доларів США.

Наразі співробітники оперативно-розшукових підрозділів Мукачівського загону встановлюють усіх причетних до організації протиправної діяльності осіб. Щодо виявлення ознак злочину у діях 27-річного закарпатця, передбаченого ст. 332 КК України "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України", прикордонники направили повідомлення до Нацполіції.

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