Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Народные депутаты предлагают ввести льготы на ввоз автомобилей в Украину для военнослужащих, проходивших службу после 24 февраля 2022 года

Верховной Раде предлагают ввести льготный ввоз авто для лиц, проходивших военную службу после 24 февраля 2022 года.

Депутаты предлагают включить в бюджет Пенсионного фонда средства на исполнение решений судов по выплате пенсий

Авторы законопроекта ссылаются на позицию Верховного Суда, указавшего, что осуществление выплаты задолженности по пенсии не может ставиться в зависимость от бюджетных ассигнований, а органы государственной власти и органы местного самоуправления не могут ссылаться на отсутствие средств как причину невыполнения своих обязательств.

16 марта вступит в силу закон об отмене ответственности налогоплательщиков за ошибочное указание неправильного бюджетного счета получателя средств при своевременной уплате

Также закон нормирует вопрос установления налоговых льгот по плате за землю и налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного участка на территориях, по которым принято решение об обязательной эвакуации населения.

Документы на должности судей ВАКС и АП ВАКС можно подать до 30 марта

Высшая квалификационная комиссия судей хочет, чтобы в конкурсе приняло участие больше кандидатов.

Вместо фискально ориентированного контролера – доброжелательный account manager: стало известно, как попасть в «клуб белого бизнеса»

В «клуб белого бизнеса» будут ежеквартально включаться юридические лица и ФЛП, которые будут отвечать ряду требований и критериев, в частности, к уровню уплаты налогов и уровню начисления заработной платы: опубликован законопроект.

  1. В Украине

Закарпатец проводил до границы 16 уклонистов за $111,5 тысяч

15:09, 15 марта 2024
На границе с Венгрией пограничники задержали группу из семнадцати человек.
Закарпатец проводил до границы 16 уклонистов за $111,5 тысяч
Источник фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Пограничники Мукачевского отряда остановили семнадцать человек на границе с Венгрией. Сначала на окраине села Большая Быйгань разоблачили двенадцать человек, которые направлялись в сторону государственной границы. Во время дальнейших поисковых мероприятий с помощью беспилотника было обнаружено еще пять человек, сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница.

Шестнадцать из задержанных мужчин намеревались незаконно попасть в Венгрию. Они происходили из девяти различных областей Украины, а именно: Днепропетровской, Ивано-Франковской, Донецкой, Луганской, Киевской, Черниговской, Запорожской, Закарпатской и Львовской. Злоумышленников сопровождал 27-летний местный житель, который вместе с пятью своими "клиентами" пытался убежать от пограничников.

Для выяснения обстоятельств и составления протоколов о совершенных админправонарушениях, задержанных доставили в пограничное подразделение. Все шестнадцать человек оплатили переправщику 111,5 тысяч долларов США.

Сейчас сотрудники оперативно-розыскных подразделений Мукачевского отряда устанавливают всех причастных к организации противоправной деятельности лиц. По выявлению признаков преступления в действиях 27-летнего закарпатца, предусмотренного ст. 332 УК Украины "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины", пограничники направили сообщение в Нацполицию.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Рассмотрение законопроекта о мобилизации: электронный учет, пересмотр лиц с инвалидностью и другие правки — прямой эфир на Право ТВ
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Рассмотрение законопроекта о мобилизации: электронный учет, пересмотр лиц с инвалидностью и другие правки — прямой эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Поплавська
    Оксана Поплавська
    суддя Святошинського районного суду міста Києва