Закарпатец проводил до границы 16 уклонистов за $111,5 тысяч

На границе с Венгрией пограничники задержали группу из семнадцати человек.

Источник фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница

Пограничники Мукачевского отряда остановили семнадцать человек на границе с Венгрией. Сначала на окраине села Большая Быйгань разоблачили двенадцать человек, которые направлялись в сторону государственной границы. Во время дальнейших поисковых мероприятий с помощью беспилотника было обнаружено еще пять человек, сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница.

Шестнадцать из задержанных мужчин намеревались незаконно попасть в Венгрию. Они происходили из девяти различных областей Украины, а именно: Днепропетровской, Ивано-Франковской, Донецкой, Луганской, Киевской, Черниговской, Запорожской, Закарпатской и Львовской. Злоумышленников сопровождал 27-летний местный житель, который вместе с пятью своими "клиентами" пытался убежать от пограничников.

Для выяснения обстоятельств и составления протоколов о совершенных админправонарушениях, задержанных доставили в пограничное подразделение. Все шестнадцать человек оплатили переправщику 111,5 тысяч долларов США.

Сейчас сотрудники оперативно-розыскных подразделений Мукачевского отряда устанавливают всех причастных к организации противоправной деятельности лиц. По выявлению признаков преступления в действиях 27-летнего закарпатца, предусмотренного ст. 332 УК Украины "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины", пограничники направили сообщение в Нацполицию.

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