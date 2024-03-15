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  1. Суд инфо

Конкурс на должности судей ВАКС: продлен срок подачи документов

11:05, 15 марта 2024
Срок подачи документов на конкурс на должности судей Высшего антикоррупционного суда продлен на 15 дней.
Конкурс на должности судей ВАКС: продлен срок подачи документов
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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», подача документов для участия в конкурсе на 25 вакантных должностей судей Высшего антикоррупционного суда и АП ВАКС – на 15 вакантных должностей судей ВАКС и 10 вакантных должностей судей Апелляционной палаты ВАКС длилось с 1 марта по 15 марта 2024 года (включительно).

15 марта Высшая квалификационная комиссия судей Украины рассмотрела вопрос о продлении срока подачи документов для участия в конкурсе на занятие вакантных должностей судей Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда.

Было принято решение продлить срок подачи документов на конкурс на должности судей Высшего антикоррупционного суда на 15 дней. Об этом сообщил руководитель аппарата ВАКС Богдан Крикливенко на своей странице в Facebook.

Напомним, что 23 ноября ВККС объявила конкурс на 15 вакантных должностей судей Высшего антикоррупционного суда и 10 вакантных должностей судей Апелляционной палаты ВАКС. 

Также сообщалось, что конкурс в Высший антикоррупционный суд планируют завершить до конца 2024 года.

Еще отметим, что в ВАКС ранее сообщили, что конкурс обязательно должен состояться в 2024 году, поскольку именно в этом году истекает определенный законом 6-летний срок полномочий ОСМЭ.

Добавим, член ВККС, судья Высшего антикоррупционного суда Олег Колиуш рассказал «Судебно-юридической газете», что кандидатам на должности судей ВАКС и АП ВАКС ожидать от конкурса, на что им необходимо обратить внимание при подаче документов, а также как кандидатам подготовиться к разным этапам конкурса.

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