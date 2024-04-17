ВККС внесла подання з рекомендацією про відрядження двох суддів

Подання з рекомендацією на відрядження суддів до іншого суду внесли до ВРП.

У середу, 17 квітня, Друга палата Вищої кваліфікаційної комісії суддів України розглянула питання щодо внесення подання з рекомендацією на відрядження суддів до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для відправлення правосуддя. Про це повідомив офіційний сайт ВККС.

У зв’язку з виявленням надмірного судового навантаження Комісія вирішила внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про відрядження строком на один рік судді Лохвицького районного суду Полтавської області Зуб Тетяни Олексіївни до Полтавського районного суду Полтавської області.

У зв’язку зі зміною територіальної підсудності судових справ Комісія вирішила внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про відрядження строком на один рік судді Лисичанського міського суду Луганської області Шевченко Марини Олександрівни до Петропавлівського районного суду Дніпропетровської області.

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