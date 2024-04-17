ВККС внесла представление с рекомендацией о командировке двух судей

Представление с рекомендацией на командировку судей в другой суд внесли в ВСП.

В среду, 17 апреля, Вторая палата Высшей квалификационной комиссии судей Украины рассмотрела вопрос о внесении представления с рекомендацией на командировку судей в другой суд того же уровня и специализации для отправки правосудия. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.

В связи с обнаружением чрезмерной судебной нагрузки Комиссия решила внести в Высший совет правосудия представление с рекомендацией о командировке сроком на один год судьи Лохвицкого районного суда Полтавской области Зуб Татьяны Алексеевны в Полтавский районный суд Полтавской области.

В связи с изменением территориальной подсудности судебных дел Комиссия решила внести в Высший совет правосудия представление с рекомендацией о командировке сроком на один год судьи Лисичанского городского суда Луганской области Шевченко Марины Александровны в Петропавловский районный суд Днепропетровской области.

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