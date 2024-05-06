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Користувачам Електронного суду нагадали безпекові аспекти під час роботи з комп’ютером

12:31, 6 травня 2024
Користувачам Електронного суду дали кілька важливих порад, як безпечно працювати з комп'ютером.
Користувачам Електронного суду нагадали безпекові аспекти під час роботи з комп’ютером
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У Державному підприємстві «Інформаційні судові системи» нагадали користувачам Електронного суду важливі аспекти безпеки під час роботи з комп'ютером.

Серед них:

Уникайте невідомих посилань: Не переходьте за посиланнями, які вам незнайомі. Це може бути гачком для шкідливих програм та атак зловмисників.

Довіряйте лише перевіреним джерелам: Використовуйте тільки надійні джерела інформації. Не ризикуйте, довіряючи сумнівним джерелам, які можуть поширювати шкідливі програми.

Оновлюйте програмне забезпечення: Пам'ятайте про своєчасне оновлення програм та операційних систем. Це допоможе уникнути вразливостей та забезпечить більшу захищеність вашого комп'ютера.

Також слід зазначити, що наявність багатьох антивірусів на вашому комп'ютері не завжди гарантує його безпеку. Як у всьому, якість важливіша за кількість.

Раніше ми писали, що автоматизована система документообігу суду буде працювати за новими правилами.

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