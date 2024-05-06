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Пользователям Электронного суда напомнили аспекты безопасности при работе с компьютером

12:31, 6 мая 2024
Пользователи Электронного суда дали несколько важных советов, как безопасно работать с компьютером.
Пользователям Электронного суда напомнили аспекты безопасности при работе с компьютером
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В Государственном предприятии «Информационные судебные системы» напомнили пользователям Электронного суда важные аспекты безопасности при работе с компьютером.

Среди них:

Избегайте неизвестных ссылок: Не переходите по незнакомым ссылкам. Это может быть крючком для вредоносных программ и атак злоумышленников.

Доверяйте только проверенным источникам: Используйте только надежные источники информации. Не рискуйте, доверяя сомнительным источникам, которые могут распространять вредоносные программы.

Обновляйте программное обеспечение: Помните о своевременном обновлении программ и операционных систем. Это поможет избежать уязвимостей и обеспечит большую защищенность вашего компьютера.

Также следует отметить, что наличие множества антивирусов на вашем компьютере не всегда гарантирует его безопасность. Как во всем, качество важнее количества.

Ранее сообщалось, что автоматизированная система документооборота суда будет работать по новым правилам.

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