Судді КСУ провели зустріч у межах підготовки до двосторонньої зустрічі України та Єврокомісії щодо здійснення офіційного скринінгу відповідності законодавства України праву ЄС

Під час зустрічі було розглянуто низку важливих питань у сфері конституційного судочинства.

2 вересня у Конституційному Суді України відбулася робоча зустріч суддів КСУ Віктора Городовенка, Галини Юровської, Олега Первомайського із керівником компоненту «Судова реформа» Проєкту ЄС «Право-Justice» Володимиром Чабаном та міжнародною експерткою Проєкту ЄС «Право-Justice» Майєю Цвітан Грубішин (Хорватія).

Зустріч пройшла у межах підготування до двосторонньої зустрічі України та Європейської Комісії у рамках здійснення офіційного скринінгу відповідності законодавства України праву Європейського Союзу за переговорним розділом 23 «Верховенство права та основоположні права».

КСУ зазначає, що під час зустрічі було розглянуто низку важливих питань у сфері конституційного судочинства, які будуть предметом обговорення під час двосторонньої зустрічі, що її заплановано провести у вересні 2024 року в Брюсселі.

У заході також взяли участь представники Секретаріату Конституційного Суду України, які в межах своїх повноважень забезпечують підготування матеріалів, які будуть представлені доповідачами від Конституційного Суду для експертів Європейської Комісії.

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