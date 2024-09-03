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Судьи КСУ провели встречу в рамках подготовки к двусторонней встрече Украины и Еврокомиссии по осуществлению официального скрининга соответствия законодательства Украины праву ЕС

16:04, 3 сентября 2024
В ходе встречи был рассмотрен ряд важных вопросов в сфере конституционного судопроизводства.
Судьи КСУ провели встречу в рамках подготовки к двусторонней встрече Украины и Еврокомиссии по осуществлению официального скрининга соответствия законодательства Украины праву ЕС
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2 сентября в Конституционном Суде Украины состоялась рабочая встреча судей КСУ Виктора Городовенко, Галины Юровской, Олега Первомайского с руководителем компонента «Судебная реформа» Проекта ЕС «Право-Justice» Владимиром Чабаном и международной экспертом Проекта ЕС «Право-Justice» Майей Цвитан Грубишин (Хорватия).

Встреча прошла в рамках подготовки к двусторонней встрече Украины и Европейской Комиссии в рамках осуществления официального скрининга соответствия законодательства Украины праву Европейского Союза по переговорному разделу 23 «Верховенство права и основополагающие права».

КСУ отмечает, что во время встречи был рассмотрен ряд важных вопросов в сфере конституционного судопроизводства, которые будут предметом обсуждения во время двусторонней встречи, которую планируется провести в сентябре 2024 года в Брюсселе.

В мероприятии также приняли участие представители Секретариата Конституционного Суда Украины, которые в пределах своих полномочий обеспечивают подготовку материалов, представленных докладчиками от Конституционного Суда для экспертов Европейской Комиссии.

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