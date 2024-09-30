Конкурс на посади суддів в апеляційних судах — оприлюднили розклад та правила тестування

У ВККС повідомили, що кандидати, які не пройшли процедури реєстрації, не залишили верхнього одягу в гардеробі, до зали складання тестування не допускаються.

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З 2 до 23 жовтня проводитиметься перший етап – «тестування загальних знань у сфері права та знань зі спеціалізації відповідного суду» кваліфікаційного іспиту під час кваліфікаційного оцінювання в межах конкурсу на зайняття вакантних посад суддів в апеляційних судах, оголошеного рішенням ВККС від 14 вересня 2023 року № 94/зп-23.

Тестування проводитиметься в приміщенні ВККС за адресою: м. Київ, вул. Генерала Шаповала, 9.

Проведення тестування забезпечуватимуть уповноважені представники.

Розклад дня проведення тестування першої групи його учасників:

8 год 20 хв – 9 год 00 хв – реєстрація кандидатів на тестування;

9 год 00 хв – 11 год 30 хв – складання тестування.

Розклад дня проведення тестування другої групи його учасників:

12 год 20 хв – 13 год 00 хв – реєстрація кандидатів на тестування;

13 год 00 хв – 15 год 30 хв – складання тестування.

Для входу до приміщення та реєстрації кандидату необхідно пред’явити документ, що посвідчує особу та громадянство України (паспорт громадянина України), а також пройти поверхневий огляд, що здійснюватимуть працівники Служби судової охорони.

Без документа, що посвідчує особу та громадянство України, кандидати до приміщення складання тестування не допускаються!

Під час реєстрації на тестування здійснюватиметься, зокрема:

вибір кандидатом індивідуального коду (логіна), пароля та робочого місця для складання тестування за принципом випадковості із застосуванням методу сліпого вибору серед надрукованих та розміщених перед ним/нею випадковим чином прихованих варіантів;

фіксація явки кандидата в аудиторній відомості;

видача індивідуальної картки учасника іспиту, яка містить дані щодо індивідуального коду (логіна) та номера робочого місця.

Якщо кандидат запізнився на тестування, він/вона має право пройти реєстрацію та скласти його в межах відведеного для цього часу. Додаткового часу в такому разі не надається.

У приміщенні, в якому складатиметься тестування, є гардероб.

Кандидати, які не пройшли процедури реєстрації, не залишили верхнього одягу в гардеробі, до зали складання тестування не допускаються.

Вхід до зали складання тестування здійснюватиметься за наявності індивідуальної картки та документа, що посвідчує особу (паспорт громадянина України).

На вході до зали складання тестування, а також на вимогу уповноваженого представника кандидату необхідно пред’явити індивідуальну картку та документ, що посвідчує особу.

Одразу після допуску до зали складання тестування кандидату необхідно зайняти обране робоче місце та перебувати за ним. З цього часу та до завершення тестування кандидату забороняється переміщатися в залі без дозволу уповноваженого представника та виходити на вулицю, зокрема, для паління.

Особливості складання тестування з використанням комп’ютерної техніки

Для кандидатів упродовж тестування звучатимуть оголошення уповноважених представників стосовно процедури його проведення та порядку переміщення в залі складання тестування. Просимо уважно слухати оголошення та слідувати відповідним вказівкам.

На кожному робочому місці кандидата буде пляшка води (0,5 л) та пакет для особистих речей.

О 9 год 00 хв кандидати повинні перебувати за робочим місцем.

З цього часу не дозволяється мати на столах заборонені для використання під час тестування матеріали.

Під час складання тестування переміщення кандидатів у залі, зокрема, для відвідування вбиральні може здійснюватися виключно з дозволу уповноваженого представника.

За необхідності звернутися до уповноваженого представника, зокрема повідомити про намір вийти до вбиральні, потрібно залишатися за робочим місцем, підняти руку та, не заважаючи іншим кандидатам, очікувати на уповноваженого представника.

Вихід до вбиралень кандидатами здійснюється по одному. Наступний кандидат може відлучитись до вбиральні після повернення із неї першого.

У разі виникнення позаштатної ситуації кандидат повинен повідомити про неї уповноваженому представнику та діяти відповідно до наданих вказівок.

Перебіг складання тестування фіксується технічними засобами відео- та звукозапису з відповідною трансляцією в режимі реального часу на офіційному каналі Комісії на платформі YouTube.

Приміщення, у якому складатиметься тестування, рекомендовано до використання як найпростіше укриття.

У випадку оголошення повітряної тривоги в місті Києві складання тестування не зупинятиметься.

Правила складання тестування

Під час тестування кандидат має право на:

належні та безпечні умови;

ввічливе та неупереджене ставлення до себе;

розміщення на столі води та ліків;

складання тестування в межах визначеного для нього часу;

дострокове завершення складання тестування, але не пізніше як за 15 хвилин до завершення;

відмову від складання тестування, зокрема, за станом здоров’я (у такому разі складається відповідний акт).

Під час тестування учасник зобов’язаний:

дотримуватись дисципліни та загальноприйнятих правил поведінки;

вимкнути власні електронні пристрої (мобільні телефони, електронні годинники, пристрої зчитування, обробки, збереження, відтворення та приймання-передавання інформації, а також окремі елементи, які можуть бути їх складовими (Bluetooth-гарнітура, навушники тощо);

помістити власні паперові джерела інформації (у тому числі нотатки), електронні пристрої та інші особисті речі до спеціального пакета, наданого Комісією;

розмістити на робочому місці паспорт громадянина України та індивідуальну картку;

складати тестування за визначеним учасником робочим місцем;

самостійно складати тестування;

дотримуватись вказівок і вимог уповноважених представників.

Під час складання тестування кандидату забороняється:

cкладати його у верхньому одязі та головних уборах;

cпілкуватися в будь-якій формі з іншими учасниками, зокрема, після реєстрації на відповідний етап, отримувати від них чи передавати їм інформацію або матеріальні носії;

заважати іншим учасникам складати тестування;

складати тестування замість іншого учасника;

залишати робоче місце та приміщення для складання тестування без дозволу уповноваженого представника;

заносити до приміщення для складання тестування небезпечні предмети та речовини, що можуть створити загрозу життю та здоров’ю інших осіб.

Неухильне дотримання правил складання тестування є обов’язком кандидата. Незнання цих правил не звільняє від відповідальності, пов’язаної з участю у кваліфікаційному іспиті. Факт порушення кандидатом правил складання тестування фіксуватиметься в протоколі, який буде розглянуто Комісією при затвердженні кодованих результатів кваліфікаційного іспиту!

Нагадаємо, що раніше «Судово-юридична газета» розповідала, що конкурс на посади суддів апеляційних судів триватиме до кінця 2025 року.

Додамо, Вища кваліфікаційна комісія суддів України пояснила, чим підхід до іспитів та оцінювання кандидатів у судді апеляційних судів відрізнятиметься від підходів, що були раніше.

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