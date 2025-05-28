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Суддю Володимира Куксова тимчасово відсторонили від здійснення правосуддя

12:14, 28 травня 2025
Володимира Куксова тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя на підставі рішення Другої Дисциплінарної палати ВРП
Суддю Володимира Куксова тимчасово відсторонили від здійснення правосуддя
Фото: gp.gov.ua
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Як раніше писала «Судово-юридична газета», 14 вересня 2022 року судді Північного апеляційного господарського суду Володимиру Куксову, який, перебуваючи в Києві, очікував захоплення України росіянами, СБУ повідомила про підозру. Згодом його виключили зі складу судових палат суду.

28 травня Вища рада правосуддя повідомила, що Володимира Куксова тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя. Рішення про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності та застосування до нього дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення з посади ухвалила Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя.

Згідно із частиною сьомою статті 49 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» і частиною другою статті 62 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», враховуючи рішення, ухвалене Другою Дисциплінарною палатою Вищої ради правосуддя 28 травня 2025 року, суддю Північного апеляційного господарського суду Куксова Володимира Володимировича відсторонено від здійснення правосуддя.

У разі ухвалення органом, що розглядає справи про притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів, рішення про застосування до судді дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення судді з посади такий суддя автоматично тимчасово відстороняється від здійснення правосуддя до ухвалення рішення про його звільнення з посади Вищою радою правосуддя. Судді вважаються тимчасово відстороненими від здійснення правосуддя без ухвалення Вищою радою правосуддя окремого рішення.

Строк дії відсторонення суддів від здійснення правосуддя – до ухвалення Вищою радою правосуддя рішення про їх звільнення з посади або скасування рішення Дисциплінарної палати.

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суддя дисциплінарна палата ВРП ВРП

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