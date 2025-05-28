Судью Владимира Куксова временно отстранили от осуществления правосудия

Владимира Куксова временно отстранили от осуществления правосудия на основании решения Второй Дисциплинарной палаты ВСП.

Фото: gp.gov.ua

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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 14 сентября 2022 года судьи Северного апелляционного хозяйственного суда Владимиру Куксову, который, находясь в Киеве, ожидал захвата Украины россиянами, СБУ сообщила о подозрении. Позже его исключили из состава судебных палат суда.

28 мая Высший совет правосудия сообщил, что Владимира Куксова временно отстранено от осуществления правосудия. Решение о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности и применении к нему дисциплинарного взыскания в виде представления об увольнении с должности приняла Вторая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия.

Согласно части седьмой статьи 49 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» и части второй статьи 62 Закона Украины «О Высшем совете правосудия», учитывая решение, принятое Второй Дисциплинарной палатой Высшего совета правосудия 28 мая 2025 года, судью Северного апелляционного хозяйственного суда Куксова Владимира Владимировича отстранено от осуществления правосудия.

В случае принятия органом, рассматривающим дела о привлечении судей к дисциплинарной ответственности, решения о применении к судье дисциплинарного взыскания в виде представления об увольнении судьи с должности, такой судья автоматически временно отстраняется от осуществления правосудия до принятия решения о его увольнении Высшим советом правосудия. Судьи считаются временно отстраненными от осуществления правосудия без принятия Высшим советом правосудия отдельного решения.

Срок действия отстранения судей от осуществления правосудия — до принятия Высшим советом правосудия решения об их увольнении с должности или отмены решения Дисциплинарной палаты.

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