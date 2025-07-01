Практика судів
  1. Суд інфо

ВРП притягнула до дисциплінарної відповідальності суддю Володимира Монича

14:29, 1 липня 2025
ВРП звільнила суддю Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області за вчинення істотного дисциплінарного проступку.
ВРП притягнула до дисциплінарної відповідальності суддю Володимира Монича
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища рада правосуддя вирішила звільнити Монича Володимира Олексійовича з посади судді Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України. Про це повідомила пресслужба ВРП.

Вища рада правосуддя рішенням від 3 червня 2025 року вирішила притягнути суддю Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області Володимира Монича до дисциплінарної відповідальності та застосувати до нього дисциплінарне стягнення у виді подання про звільнення судді з посади.

Підставою притягнення судді Монича В.О. до дисциплінарної відповідальності стали висновки Вищої ради правосуддя про вчинення суддею дисциплінарного проступку, передбаченого пунктом 3 частини першої статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (допущення суддею поведінки, що порочить звання судді або підриває авторитет правосуддя, зокрема в питаннях моралі, чесності, дотримання інших норм суддівської етики та стандартів поведінки, які забезпечують суспільну довіру до суду).

Пунктом 3 частини шостої статті 126 Конституції України передбачено, що підставами для звільнення судді є вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суддя звільнення ВРП

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
МВФ вимагає від України швидко ухвалити закон, який передбачає до 23% податків з продажу громадянами товарів через онлайн-платформи

МВФ вказав, що Україна повинна швидко прийняти законопроект, який передбачає оподаткування і розкриття банківської таємниці щодо руху і залишку коштів на рахунках продавців, які надають послуги чи продають товари через онлайн-платформи OLX, Prom, Kabanchik та інші.

Кабмін планує реформу системи спрощеного оподаткування – Меморандум з МВФ

Українська влада у Меморандумі з МВФ вказала, що планує провести комплексну реформу системи спрощеного оподаткування з метою обмеження сфери застосування та можливостей для зловживань.

Співбесіди з кандидатами на посаду члена ВККС відбудуться 15 липня

Претенденти на єдину вакантну посаду члена ВККС – суддя у відставці Ігор Кушнір та суддя Оксана Вознюк.

Парадокси співбесід – як ВККС проводить співбесіди з кандидатами в апеляційні суди

Співбесіди з кандидатами в апеляційні суди іноді нагадують «рулетку», під час якої кандидати намагаються сподобатися ВККС, а деякі рішення Комісії зрозуміти поки що складно.

Україна у меморандумі з МВФ зобов’язалася до кінця липня скасувати автоматичне закриття справ через сплив строків розслідування

У Меморандумі з МВФ українська сторона вказала, що до кінця липня ухвалить закон про скасування у КПК автоматичного закриття справ через закінчення строків досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Аліна Павловська
    Аліна Павловська
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Олег Гончарук
    Олег Гончарук
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Андрій Бутенко
    Андрій Бутенко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Микола Гнатовський
    Микола Гнатовський
    суддя Європейського Суду з прав людини від України
  • Сергій Боймиструк
    Сергій Боймиструк
    суддя Рівненського апеляційного суду