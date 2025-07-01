ВРП притягнула до дисциплінарної відповідальності суддю Володимира Монича

ВРП звільнила суддю Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області за вчинення істотного дисциплінарного проступку.

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Вища рада правосуддя вирішила звільнити Монича Володимира Олексійовича з посади судді Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України. Про це повідомила пресслужба ВРП.

Вища рада правосуддя рішенням від 3 червня 2025 року вирішила притягнути суддю Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області Володимира Монича до дисциплінарної відповідальності та застосувати до нього дисциплінарне стягнення у виді подання про звільнення судді з посади.

Підставою притягнення судді Монича В.О. до дисциплінарної відповідальності стали висновки Вищої ради правосуддя про вчинення суддею дисциплінарного проступку, передбаченого пунктом 3 частини першої статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (допущення суддею поведінки, що порочить звання судді або підриває авторитет правосуддя, зокрема в питаннях моралі, чесності, дотримання інших норм суддівської етики та стандартів поведінки, які забезпечують суспільну довіру до суду).

Пунктом 3 частини шостої статті 126 Конституції України передбачено, що підставами для звільнення судді є вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді.

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