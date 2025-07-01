ВСП привлек к дисциплинарной ответственности судью Владимира Монича

ВСП уволил судью Мукачевского горрайонного суда Закарпатской области за совершение существенного дисциплинарного проступка.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высший совет правосудия решил уволить Монича Владимира Алексеевича с должности судьи Мукачевского горрайонного суда Закарпатской области на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины. Об этом сообщила пресс-служба ВСП.

Высший совет правосудия решением от 3 июня 2025 года решил привлечь судью Мукачевского горрайонного суда Закарпатской области Владимира Монича к дисциплинарной ответственности и применить к нему дисциплинарное взыскание в виде представления об увольнении судьи с должности.

Основанием привлечения судьи Монича В.А. к дисциплинарной ответственности стали выводы Высшего совета правосудия о совершении судьей дисциплинарного проступка, предусмотренного пунктом 3 части первой статьи 106 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» (допущение судьей поведения, порочащего звание судьи или подрывающего авторитет правосудия, в частности в вопросах морали, честности, соблюдения других норм судейской этики и стандартов поведения, которые обеспечивают общественное доверие к суду).

Пунктом 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины предусмотрено, что основаниями для увольнения судьи является совершение существенного дисциплинарного проступка, грубое или систематическое пренебрежение обязанностями, что является несовместимым со статусом судьи или выявило его несоответствие занимаемой должности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.