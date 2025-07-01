Оценка результатов служебной деятельности служащих местного самоуправления — НАГС утвердило методические рекомендации

Методические рекомендации разработаны в рамках закона о службе в органах местного самоуправления.

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Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы приказом от 24 июня 2025 г. № 80-25 утвердило Методические рекомендации по оценке результатов служебной деятельности служащих местного самоуправления.

Документ разработан в рамках Закона Украины «О службе в органах местного самоуправления».

В НАГС обращают внимание, что применение методических рекомендаций станет возможным после вступления их в силу (через шесть месяцев со дня их опубликования, но не ранее чем через шесть месяцев со дня прекращения или отмены военного положения в Украине).

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