Оцінювання результатів службової діяльності службовців місцевого самоврядування — НАДС затвердило методичні рекомендації

Методичні рекомендації напрацьовано в рамках закону про службу в органах місцевого самоврядування.

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Національне агентство України з питань державної служби наказом від 24 червня 2025 року № 80-25 затвердило Методичні рекомендації щодо оцінювання результатів службової діяльності службовців місцевого самоврядування.

Документ напрацьовано в рамках Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

У НАДС звертають увагу, що застосування методичних рекомендацій стане можливим після набрання ним чинності (через шість місяців з дня його опублікування, але не раніше ніж через шість місяців з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні).

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