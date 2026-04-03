ВККС розгляне питання про відрядження суддів до двох судів

15:06, 3 квітня 2026
Комісія розгляне питання про відрядження суддів до Полтавського райсуду Полтавської області та до Смілянського міськрайонного суду Черкаської області.
Вища кваліфікаційна комісія суддів повідомила, що призначила питання щодо внесення подання про відрядження (тимчасове переведення) для здійснення правосуддя:

до Полтавського районного суду Полтавської області – 1 судді;

до Смілянського міськрайонного суду Черкаської області – 1 судді.

Розгляд питання відбуватиметься 29 квітня о 10:00 у приміщенні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (м. Київ, вул. Генерала Шаповала, 9).

Суддя, який виявив намір бути відрядженим до іншого суду того самого рівня і спеціалізації, має подати до Комісії згоду відповідно до встановленої форми, до якої додати:

1) довідку згідно зі встановленою формою;

2) інші документи, які, на думку судді, може бути враховано при ухваленні рішення (за наявності).

Строк подання документів – 7 днів із дня оприлюднення цього оголошення.

Форма подання документів – паперова та/або електронна.

Документи можна подати особисто або надіслати поштою (зокрема, електронною).

Документи приймаються за адресою Вищої кваліфікаційної комісії суддів України:

поштова адреса: 03110, м. Київ, вул. Генерала Шаповала, 9;

електронна адреса: [email protected].

