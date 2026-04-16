ВРП оголосила додатковий прийом документів на посади заступників голови ДСА

18:49, 16 квітня 2026
Документи прийматимуть до 7 травня, рішення ухвалили через необхідність залучити більше кандидатів для конкурсу.
Вища рада правосуддя вирішила провести додатковий прийом документів для участі в доборі на посади заступників голови Державної судової адміністрації з 16 квітня 2026 року по 7 травня 2026 року.

ВРП вказує, що таке рішення ухвалено у зв’язку з необхідністю залучення більшої кількості кандидатів для проведення прозорого та конкурентного добору на вказані посади.

Як відомо, рішенням від 12 березня 2026 року ВРП оголосила про наявність двох вакантних посад заступників Голови Державної судової адміністрації України. Вказаним рішенням прийом документів тривав до 14 квітня 2026 року включно.

Документи подали п’ять кандидатів.

Умови для зайняття вакантної посади заступника голови ДСА, а також спосіб та місце подання документів оприлюднені за посиланням.

Попередні звернення осіб, які вже подали документи для участі в доборі, залишаються чинними та не потребують повторного подання.

