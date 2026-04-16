ВСП объявил дополнительный прием документов на должности заместителей председателя ГСА

Документы будут принимать до 7 мая, решение приняли из-за необходимости привлечь больше кандидатов для конкурса.

Высший совет правосудия решил провести дополнительный прием документов для участия в отборе на должности заместителей председателя Государственной судебной администрации с 16 апреля 2026 года по 7 мая 2026 года.

ВСП указывает, что такое решение принято в связи с необходимостью привлечения большего количества кандидатов для проведения прозрачного и конкурентного отбора на указанные должности.

Как известно, решением от 12 марта 2026 года ВСП объявил о наличии двух вакантных должностей заместителей председателя Государственной судебной администрации Украины. Указанным решением прием документов продолжался до 14 апреля 2026 года включительно.

Документы подали пять кандидатов.

Условия для занятия вакантной должности заместителя председателя ГСА, а также способ и место подачи документов опубликованы по ссылке.

Предыдущие обращения лиц, которые уже подали документы для участия в отборе, остаются действительными и не требуют повторной подачи.

