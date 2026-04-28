Суддя Антоніна Шолудько обрана головою Котелевського районного суду Полтавської області

Антоніну Шолудько призначено на посаду строком на три роки за результатами таємного голосування суддів.

У Котелевському районному суді Полтавської області відбулися збори суддів, під час яких обрали голову суду.

За результатами таємного голосування на посаду голови суду обрано Антоніну Шолудько.

Вона обійматиме посаду протягом трьох років — з 28 квітня 2026 року до 27 квітня 2029 року.

