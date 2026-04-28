Суддя Антоніна Шолудько обрана головою Котелевського районного суду Полтавської області
16:20, 28 квітня 2026
Антоніну Шолудько призначено на посаду строком на три роки за результатами таємного голосування суддів.
У Котелевському районному суді Полтавської області відбулися збори суддів, під час яких обрали голову суду.
За результатами таємного голосування на посаду голови суду обрано Антоніну Шолудько.
Вона обійматиме посаду протягом трьох років — з 28 квітня 2026 року до 27 квітня 2029 року.
