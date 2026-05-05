Голова ВС Станіслав Кравченко вважає, що боротьба з корупцією має ґрунтуватися на вже існуючих практиках

Станіслав Кравченко обговорив впровадження стандартів ОЕСР у боротьбі з корупцією.

Голова Верховного Суду Станіслав Кравченко взяв участь в обговоренні шляхів впровадження стандартів Конвенції Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) про боротьбу з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях у національне правозастосування.

Під час заходу на тему «Імплементація стандартів Конвенції ОЕСР: фінальний етап повноцінного приєднання України» він наголосив, що, попри повномасштабну війну, Україна послідовно рухається шляхом євроінтеграції та впроваджує міжнародні стандарти, зокрема у сфері протидії корупції.

Водночас Голова ВС додав, що Україна не починає шлях імплементації міжнародних стандартів у сфері боротьби з корупцією в національне законодавство з нуля: ми вже маємо певні напрацювання. Ідеться, зокрема, про

вдосконалення термінології в антикорупційній сфері в КК України;

наявність у національному законодавстві норми (ст. 96-1 КК України), яка передбачає застосування спеціальної конфіскації, у тому числі майна юридичних осіб, за вчинення кримінально караних діянь;

ухвалення Закону України «Про санкції», можливість застосування механізму цивільної конфіскації необґрунтованих активів тощо.

Тому, на переконання Станіслава Кравченка, при імплементації міжнародних стандартів варто зосереджуватися на вдосконаленні тих речей, які ми вже маємо в національному законодавстві та практиці, й адаптовувати їх до норм міжнародного законодавства.

Під час обговорення розглянули питання щодо координації спільних зусиль для набуття повноправного членства України в Робочій групі Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) з питань боротьби з хабарництвом і презентували законопроєкт № 15056 «Про внесення змін до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та Закону України "Про запобігання корупції" у зв'язку з приєднанням України до Конвенції про боротьбу з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях».

У грудні 2025 року Кабінет Міністрів уклав Угоду з ОЕСР щодо приєднання України до Робочої групи ОЕСР з питань боротьби з хабарництвом як асоційованого члена, а також до Конвенції про боротьбу з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях. Це рішення стало важливим етапом на шляху України до набуття членства в ОЕСР та інтеграції провідних міжнародних стандартів у сфері протидії корупції.

Як зауважив Станіслав Кравченко, Україна вже здійснила значний поступ в імплементації стандартів ОЕСР у національне правозастосування. Так, 10 березня 2026 року Верховна Рада ухвалила Закон України «Про приєднання України до Конвенції про боротьбу з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях».

Наступним кроком стало розроблення законопроєкту № 15056. Для Верховного Суду питання боротьби з корупцією так само є пріоритетним, тож ВС дуже уважно поставився до аналізу цього законопроєкту і, в межах своєї компетенції, надав пропозиції та зауваження щодо запропонованих законодавчих ініціатив. Загалом, зазначив Станіслав Кравченко, Верховний Суд підтримує цей законопроєкт і передбачені в ньому механізми уніфікації норм чинного національного законодавства з положеннями Конвенції про боротьбу з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях для її подальшого належного виконання.

Насамкінець Станіслав Кравченко також запевнив, що судова система готова забезпечити ефективне впровадження нових законодавчих змін після їх ухвалення.

