Председатель ВС Станислав Кравченко считает, что борьба с коррупцией должна основываться на уже существующих практиках

Станислав Кравченко обсудил внедрение стандартов ОЭСР в борьбе с коррупцией.

Председатель Верховного Суда Станислав Кравченко принял участие в обсуждении путей внедрения стандартов Конвенции Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) о борьбе с подкупом иностранных должностных лиц в международных деловых операциях в национальное правоприменение.

В ходе мероприятия на тему «Имплементация стандартов Конвенции ОЭСР: финальный этап полноценного присоединения Украины» он подчеркнул, что, несмотря на полномасштабную войну, Украина последовательно движется по пути евроинтеграции и внедряет международные стандарты, в частности в сфере противодействия коррупции.

В то же время Председатель ВС добавил, что Украина не начинает путь имплементации международных стандартов в сфере борьбы с коррупцией в национальное законодательство с нуля: уже есть определённые наработки. Речь идет, в частности, о

совершенствовании терминологии в антикоррупционной сфере в УК Украины;

наличии в национальном законодательстве нормы (ст. 96-1 УК Украины), которая предусматривает применение специальной конфискации, в том числе имущества юридических лиц, за совершение уголовно наказуемых деяний;

принятии Закона Украины «О санкциях», возможности применения механизма гражданской конфискации необоснованных активов и т.д.

Поэтому, по убеждению Станислава Кравченко, при имплементации международных стандартов стоит сосредоточиться на совершенствовании тех механизмов, которые уже существуют в национальном законодательстве и практике, и адаптировать их к нормам международного права.

В ходе обсуждения рассмотрели вопросы координации совместных усилий для получения Украиной полноправного членства в Рабочей группе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по борьбе с взяточничеством и представили законопроект № 15056 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины, Уголовный процессуальный кодекс Украины и Закон Украины "О предотвращении коррупции" в связи с присоединением Украины к Конвенции о борьбе с подкупом иностранных должностных лиц в международных деловых операциях».

В декабре 2025 года Кабинет Министров заключил Соглашение с ОЭСР о присоединении Украины к Рабочей группе ОЭСР по борьбе с взяточничеством в качестве ассоциированного члена, а также к Конвенции о борьбе с подкупом иностранных должностных лиц в международных деловых операциях. Это решение стало важным этапом на пути Украины к членству в ОЭСР и интеграции ведущих международных стандартов в сфере противодействия коррупции.

Как отметил Станислав Кравченко, Украина уже добилась значительного прогресса в имплементации стандартов ОЭСР в национальное правоприменение. Так, 10 марта 2026 года Верховная Рада приняла Закон Украины «О присоединении Украины к Конвенции о борьбе с подкупом иностранных должностных лиц в международных деловых операциях».

Следующим шагом стала разработка законопроекта № 15056. Для Верховного Суда вопросы борьбы с коррупцией также являются приоритетными, поэтому ВС внимательно проанализировал этот законопроект и в пределах своей компетенции предоставил предложения и замечания относительно предложенных законодательных инициатив. В целом, отметил Станислав Кравченко, Верховный Суд поддерживает этот законопроект и предусмотренные в нём механизмы унификации норм действующего национального законодательства с положениями Конвенции о борьбе с подкупом иностранных должностных лиц в международных деловых операциях для её дальнейшего надлежащего исполнения.

В завершение Станислав Кравченко также заверил, что судебная система готова обеспечить эффективное внедрение новых законодательных изменений после их принятия.

