Штраф — 93 500 гривень: ВАКС оголосив вирок ексголові Олександрівського райсуду Кіровоградщини Павлу Івченку

Антикорсуд визнав його винним у зловживанні впливом і призначив штраф у розмірі 93 500 гривень.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вищий антикорупційний суд оголосив вирок колишньому голові Олександрівського районного суду Кіровоградської області Павлу Івченку, визнавши його винуватим за ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом) КК України.

Йому призначено покарання у виді штрафу у розмірі 93 500 гривень (максимальна сума штрафу, передбачена статтею).

Судовий розгляд справи за обвинуваченням трьох осіб, серед яких був ексголова районного суду Кіровоградщини, розпочався 2 лютого 2023 року.

Дії всіх фігурантів кваліфікувалися за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України (зловживання впливом, вчинене за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням), ще двом обвинуваченим додатково інкримінували ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів, вчинені за попередньою змовою групою осіб) КК України.

Під час розгляду справи двоє обвинувачених уклали угоди про визнання винуватості з прокурором САП. У зв’язку з цим, матеріали щодо них були виділені в окреме провадження. Дослідивши надані сторонами докази, суд дійшов висновку про відсутність у діях ексголови районного суду Кіровоградщини ознак вимагання неправомірної вигоди. У зв’язку з цим суд кваліфікував дії обвинуваченого за ч. 2 ст. 369-2 КК України.

Вирок може бути оскаржений протягом тридцяти днів із дня його проголошення шляхом подання апеляційної скарги через Вищий антикорупційний суд до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.