Штраф — 93 500 гривен: ВАКС огласил приговор экс-председателю Александровского райсуда Кировоградской области Павлу Ивченко

16:57, 6 мая 2026
Антикорсуд признал его виновным в злоупотреблении влиянием и назначил штраф в размере 93 500 гривен.
Высший антикоррупционный суд огласил приговор бывшему председателю Александровского районного суда Кировоградской области Павлу Ивченко, признав его виновным по ч. 2 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) УК Украины.

Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 93 500 гривен (максимальная сумма штрафа, предусмотренная статьей).

Судебное рассмотрение дела по обвинению трех лиц, среди которых был экс-глава районного суда Кировоградской области, началось 2 февраля 2023 года.

Действия всех фигурантов квалифицировались по ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины (злоупотребление влиянием, совершенное по предварительному сговору группой лиц, сопряженное с вымогательством), еще двум обвиняемым дополнительно инкриминировали ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей и штампов, совершенные по предварительному сговору группой лиц) УК Украины.

В ходе рассмотрения дела двое обвиняемых заключили соглашения о признании вины с прокурором САП. В связи с этим материалы в отношении них были выделены в отдельное производство.

Изучив представленные сторонами доказательства, суд пришел к выводу об отсутствии в действиях экс-главы районного суда Кировоградской области признаков вымогательства неправомерной выгоды. В связи с этим суд переквалифицировал его действия по ч. 2 ст. 369-2 УК Украины.

Приговор может быть обжалован в течение тридцати дней со дня его оглашения путем подачи апелляционной жалобы через Высший антикоррупционный суд в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда.

