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Землі фермерських господарств: актуальна судова практика у сфері земельних відносин

19:24, 19 липня 2023
Спікер висвітлив найновіші правові висновки Великої Палати ВС щодо земельних відносин.
Землі фермерських господарств: актуальна судова практика у сфері земельних відносин
Зображення: freepik.com
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Секретар Великої Палати Верховного Суду Віталій Уркевич під час круглого столу на тему «Землі фермерських господарств» розповів, що уже не перший рік триває активний період формування судової практики у сфері земельних відносин, яка безпосередньо стосується і земель фермерських господарств та можливості їх збереження.

Спікер висвітлив найновіші правові висновки Великої Палати ВС щодо земельних відносин.

Передусім він звернувся до постанови ВП ВС від 18 квітня 2023 року у справі № 357/8277/19. Відповідно до обставин цієї справи фізична особа у 2013 році надала в оренду земельну ділянку для сільськогосподарського використання. Договір було підписано, однак право оренди за цим договором не було зареєстровано. Надалі був укладений інший договір оренди. Тож у своїй постанові ВП ВС уточнила попередній правовий висновок Верховного Суду України й зазначила, що договір є укладеним із моменту досягнення згоди щодо всіх його істотних умов, проте речове право оренди виникає після здійснення державної реєстрації такого права. Ця постанова цікава ще тим, що в ній було надано тлумачення і порядок застосування ст. 27 Закону України «Про оренду землі». Зокрема, згідно із цією статтею орендареві забезпечується захист його права на орендовану земельну ділянку нарівні із захистом права власності на земельну ділянку. ВП ВС своїм судовим рішенням у цій справі витребувала з володіння іншої особи земельну ділянку в тимчасове строкове володіння належного землекористувача.

У контексті можливості / неможливості приватизації земельних ділянок членами фермерських господарств Віталій Уркевич звернув увагу на постанову ВП ВС від 20 червня 2023 року у справі № 633/408/18. У 2021 році Касаційний адміністративний суд у складі ВС зробив висновок про те, що така приватизація є неможливою. Натомість у вказаній постанові ВП ВС надала дещо інше тлумачення: члени фермерських господарств можуть приватизувати земельну ділянку відповідного господарства, однак зробити це можуть лише ті особи, які брали участь у створенні фермерського господарства.

Окрім цього, як зазначив Секретар Великої Палати ВС, питання про те, чи слід застосовувати позовну давність у відносинах з укладення додаткової угоди щодо поновлення договору оренди землі, висвітлено в постанові ВП ВС від 5 липня 2023 року у справі № 904/8884/21. ВП ВС, серед іншого, констатувала, що в цій справі йдеться про триваюче правопорушення з боку контрагента, який не підписав додаткову угоду до договору оренди землі.

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