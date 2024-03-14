Суд притягнув до відповідальності військового, який писав батькові про рух свого підрозділу

Військовослужбовець розповідав батькові про те, куди переміщається із своїм підрозділом: він надсилав відео, геомітки та фото.

Фото: telegraf.in.ua

Бориспільський міськрайонний суд Київщини затвердив угоду про визнання винуватості у справі про поширенні інформації про переміщення та розташування Збройних сил України. Про це йдеться у вироку від 29 лютого.

Так, із 24 червня 2023 року по 8 липня військовослужбовець у «Telegram» розповідав батькові про те, куди переміщається із своїм підрозділом. Він надіслав відеозапис руху підрозділу і техніки, геомітки на карті із розташуванням підрозділу, передав фото військового посту охорони. Також писав, що перевозив та розвантажував боєприпаси і додав їх фото.

У суді військовослужбовець визнав вину та погодився з усіма обставинами. Він уклав із прокурором угоду про визнання винуватості. Сторони домовилися про покарання у виді службового обмеження для військовослужбовців строком на 2 роки з відрахуванням в дохід держави 10 відсотків із суми грошового забезпечення.

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