НАЗК склало протокол про адміністративні порушення стосовно ексзаступника Голови Нацполіції

Колишнього заступника Голови Нацполіції звинувачують у порушеннях в оренді житла та платі «подарунками».

Національне агентство з питань запобігання корупції склало протокол про адміністративні правопорушення щодо колишнього заступника Голови Національної поліції України. За даними НАЗК, він отримував подарунки у вигляді оренди житла за цінами, нижчими від мінімальної ринкової вартості, що виявлено в результаті перевірки інформації, опублікованої в розслідуванні Bihus info.

Колишній посадовець скористався столичною квартирою площею понад 140 кв.м на Печерську за ціною нижчою від ринкової оренди в Києві. Протягом періоду користування квартирою він отримав подарунок у розмірі 617 тис. гривень за несплату мінімальної ринкової вартості оренди, порушивши встановлені законодавством обмеження.

Також посадовець приймав безоплатну оренду житлового будинку в Київській області площею понад 320 кв.м, порушуючи встановлені законом обмеження щодо одержання подарунків у вигляді оренди. За цей час він не вніс 225 тис. гривень за оренду, порушивши визначені законом обмеження.

Колишньому заступникові Голови Нацполіції інкримінують порушення ч. 1 ст. 23 Закону, що стосується отримання подарунків у вигляді оренди за ціною, нижчою від мінімальної ринкової вартості. Однак він не з’явився на виклик НАЗК для пояснень та отримання примірника протоколу.

Нагадаємо, що в жовтні 2023 року НАЗК склало протокол про адміністративне правопорушення щодо голови Верховного Суду за порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків. У березні 2024 року Київський апеляційний суд підтвердив це рішення та зобов’язав сплатити штраф та конфіскувати подарунок.

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