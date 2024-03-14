ВПО мають змогу повернути частину коштів, сплачених за договором оренди житла — ДПС

Для отримання податкової знижки на суму коштів, сплачених у вигляді орендної плати за договором оренди житла, платник податку – внутрішньо переміщена особа має подати до контролюючого органу низку документів.

Головне управління ДПС у Київській області нагадало, що підстави для нарахування та конкретні суми податкової знижки відображаються платником податку в річній податковій декларації про майновий стан і доходи (далі – Декларація), яка подається по 31 грудня включно наступного за звітним податкового року – ст.166 Податкового кодексу України. Про це повідомили у пресслужбі відомства.

До податкової знижки включаються фактично здійснені платником податку протягом звітного податкового року витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і особу, яка звертається за податковою знижкою (їх покупця (отримувача), а також копіями договорів за їх наявності в яких обов’язково повинно бути відображено вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк оплати за такі товари (роботи, послуги) - п.п. 166.2.1 п. 166.2 ст. 166 ПКУ.

Для отримання податкової знижки на суму коштів, сплачених у вигляді орендної плати за договором оренди житла (квартири, будинку), платник податку – внутрішньо переміщена особа має подати до контролюючого органу, в якому перебуває на обліку такі документи:

- Декларацію про майновий стан і доходи громадян;

- копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

- копію договору оренди житла;

- копії платіжних та розрахункових документів, що підтверджують факт сплати (крім електронних розрахункових документів);

- заяву, в якій зазначені відомості щодо відсутності умов, які не дають право на отримання податкової знижки згідно з нормами законодавства.

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