Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Як зміниться відстрочка від мобілізації по догляду та що буде з бронюванням військовозобов’язаних – відповіді під час прямого ефіру на Право ТВ

14 березня о 19:00 запрошуємо доєднатися до прямої трансляції на Право ТВ з теми «Розгляд правок законопроекту про посилення мобілізації. Як зміниться право на відстрочку? Що буде з доглядальниками та утримувачами? Як приготуватися до нової моделі бронювання?».

Велика Палата Верховного Суду винесла рішення у справі судді проти ВККС, встановивши, що не є втручанням у дискреційні повноваження Комісії

Суддя звернулася із позовом до ВККС, яка відмовилася допустити її до співбесіди у межах кваліфоцінювання у зв`язку з накладенням дисциплінарного стягнення: що вирішила Велика Палата Верховного Суду.

Президент підписав зміни до законів про нотаріат, іпотеку та державну реєстрацію прав на нерухомість

Зокрема у новій редакції викладено правила накладення нотаріусом заборони відчуження нерухомого майна, об’єктів незавершеного будівництва, майбутніх об’єктів нерухомості, права на які підлягають державній реєстрації, частки у праві власності на таке майно.

Інтероперабельність реєстрів та отримання даних щодо майна декларантів із-за кордону, — Артем Ситник назвав проблеми для перевірки декларацій

Відтермінування подання декларацій для певних категорій осіб під час війни не позбавляє НАЗК можливості здійснення моніторингу їх способу життя, за допомогою якого ми можемо оцінювати їх майновий стан – Артем Ситник.

Президент підписав закон про житлові сертифікати, яким мінімальна зарплата членам Вищої ради правосуддя-суддям підвищується до 236 тисяч грн

Раніше «мінімальну» зарплату членам Вищої ради правосуддя вже встановили від 236 тисяч грн, але тепер її додатково закріпили для суддів-членів ВРП – змінами до непрофільного закону про житлові сертифікати.

  1. В Україні

ВПО мають змогу повернути частину коштів, сплачених за договором оренди житла — ДПС

22:36, 14 березня 2024
Для отримання податкової знижки на суму коштів, сплачених у вигляді орендної плати за договором оренди житла, платник податку – внутрішньо переміщена особа має подати до контролюючого органу низку документів.
ВПО мають змогу повернути частину коштів, сплачених за договором оренди житла — ДПС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління ДПС у Київській області нагадало, що підстави для нарахування та конкретні суми податкової знижки відображаються платником податку в річній податковій декларації про майновий стан і доходи (далі – Декларація), яка подається по 31 грудня включно наступного за звітним податкового року – ст.166 Податкового кодексу України. Про це повідомили у пресслужбі відомства.  

До податкової знижки включаються фактично здійснені платником податку протягом звітного податкового року витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і особу, яка звертається за податковою знижкою (їх покупця (отримувача), а також копіями договорів за їх наявності в яких обов’язково повинно бути відображено вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк оплати за такі товари (роботи, послуги) - п.п. 166.2.1 п. 166.2 ст. 166 ПКУ.

Для отримання податкової знижки на суму коштів, сплачених у вигляді орендної плати за договором оренди житла (квартири, будинку), платник податку – внутрішньо переміщена особа має подати до контролюючого органу, в якому перебуває на обліку такі документи:

  -   Декларацію про майновий стан і доходи громадян;

  -   копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

  -   копію договору оренди житла;

  -   копії платіжних та розрахункових документів, що підтверджують факт сплати (крім електронних розрахункових документів);

  -   заяву, в якій зазначені відомості щодо відсутності умов, які не дають право на отримання податкової знижки згідно з нормами законодавства.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Як зміниться відстрочка від мобілізації по догляду та що буде з бронюванням військовозобов’язаних, — прямий ефір на Право ТВ
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Як зміниться відстрочка від мобілізації по догляду та що буде з бронюванням військовозобов’язаних, — прямий ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Тамара Кашперська
    Тамара Кашперська
    суддя Київського апеляційного суду
  • Олена Коваленко
    Олена Коваленко
    суддя Київського районного суду м. Одеси