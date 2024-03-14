ВПЛ могут вернуть часть средств, уплаченных по договору аренды жилья — ГНС

Для получения налоговой скидки на сумму средств, уплаченных в виде арендной платы по договору аренды жилья, налогоплательщик – внутренне перемещенное лицо должно подать в контролирующий орган ряд документов.

Главное управление ГНС в Киевской области напомнило, что основания для начисления и конкретные суммы налоговой скидки отражаются налогоплательщиком в годовой налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах (далее – Декларация), которая подается по 31 декабря включительно следующего за отчетным налогового года – ст.166 Налогового кодекса. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

До податкової знижки включаються фактично здійснені платником податку протягом звітного податкового року витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і особу, яка звертається за податковою знижкою (їх покупця (отримувача), а також копіями договорів за їх наявності в яких обов’язково повинно бути відображено вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк оплати за такі товари (роботи, послуги) - п.п. 166.2.1 п. 166.2 ст. 166 ПКУ.

Для отримання податкової знижки на суму коштів, сплачених у вигляді орендної плати за договором оренди житла (квартири, будинку), платник податку – внутрішньо переміщена особа має подати до контролюючого органу, в якому перебуває на обліку такі документи:

- Декларацію про майновий стан і доходи громадян;

- копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

- копію договору оренди житла;

- копії платіжних та розрахункових документів, що підтверджують факт сплати (крім електронних розрахункових документів);

- заяву, в якій зазначені відомості щодо відсутності умов, які не дають право на отримання податкової знижки згідно з нормами законодавства.

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