ВПЛ могут вернуть часть средств, уплаченных по договору аренды жилья — ГНС

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Как изменится отсрочка от мобилизации по уходу и что будет с бронированием военнообязанных – ответы во время прямого эфира на Право ТВ

14 марта в 19:00 приглашаем присоединиться к прямой трансляции на Право ТВ по теме «Рассмотрение поправок законопроекта об усилении мобилизации. Как изменится право на отсрочку? Что будет с сиделками и держателями? Как приготовиться к новой модели бронирования?».

Большая Палата Верховного Суда вынесла решение по делу судьи против ВККС, установив, что не является вмешательством в дискреционные полномочия Комиссии

Судья обратилась с иском к ВККС, которая отказалась допустить ее к собеседованию в рамках квалифоценивания в связи с наложением дисциплинарного взыскания: что решила Большая Палата Верховного Суда.

Президент подписал изменения в законы о нотариате, ипотеке и государственной регистрации прав на недвижимость

В частности, в новой редакции изложены правила наложения нотариусом запрета отчуждения недвижимого имущества, объектов незавершенного строительства, будущих объектов недвижимости, права на которые подлежат государственной регистрации, доли в праве собственности на такое имущество.

Интероперабельность реестров и получение данных об имуществе декларантов из-за рубежа, — Артем Сытник назвал проблемы для проверки деклараций

Отсрочка подачи деклараций для определенных категорий лиц во время войны не лишает НАПК возможности осуществления мониторинга их образа жизни, с помощью которого мы можем оценивать их имущественное положение – Артем Сытник.

Президент подписал закон о жилищных сертификатах, которым минимальная зарплата членам Высшего совета правосудия-судьям повышается до 236 тысяч грн

Ранее «минимальную» зарплату членам Высшего совета правосудия уже установили от 236 тысяч грн, но теперь ее дополнительно закрепили для судей-членов ВРП – изменениями в непрофильный закон о жилищных сертификатах.

  1. В Украине

ВПЛ могут вернуть часть средств, уплаченных по договору аренды жилья — ГНС

22:36, 14 марта 2024
Для получения налоговой скидки на сумму средств, уплаченных в виде арендной платы по договору аренды жилья, налогоплательщик – внутренне перемещенное лицо должно подать в контролирующий орган ряд документов.
ВПЛ могут вернуть часть средств, уплаченных по договору аренды жилья — ГНС
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Главное управление ГНС в Киевской области напомнило, что основания для начисления и конкретные суммы налоговой скидки отражаются налогоплательщиком в годовой налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах (далее – Декларация), которая подается по 31 декабря включительно следующего за отчетным налогового года – ст.166 Налогового кодекса. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

До податкової знижки включаються фактично здійснені платником податку протягом звітного податкового року витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і особу, яка звертається за податковою знижкою (їх покупця (отримувача), а також копіями договорів за їх наявності в яких обов’язково повинно бути відображено вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк оплати за такі товари (роботи, послуги) - п.п. 166.2.1 п. 166.2 ст. 166 ПКУ.

Для отримання податкової знижки на суму коштів, сплачених у вигляді орендної плати за договором оренди житла (квартири, будинку), платник податку – внутрішньо переміщена особа має подати до контролюючого органу, в якому перебуває на обліку такі документи:

  -   Декларацію про майновий стан і доходи громадян;

  -   копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

  -   копію договору оренди житла;

  -   копії платіжних та розрахункових документів, що підтверджують факт сплати (крім електронних розрахункових документів);

  -   заяву, в якій зазначені відомості щодо відсутності умов, які не дають право на отримання податкової знижки згідно з нормами законодавства.

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