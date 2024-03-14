НАПК составило протокол об административных нарушениях в отношении экс-заместителя главы Нацполиции

Бывшего заместителя Председателя Нацполиции обвиняют в нарушениях в аренде жилья и плате "подарками".

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции составило протокол об административных правонарушениях в отношении бывшего заместителя Председателя Национальной полиции Украины. По данным НАПК, он получал подарки в виде аренды жилья по ценам ниже минимальной рыночной стоимости, что выявлено в результате проверки информации, опубликованной в расследовании Bihus info.

Бывший чиновник воспользовался столичной квартирой площадью более 140 кв.м на Печерске по цене ниже рыночной аренды в Киеве. В течение периода пользования квартирой он получил подарок в размере 617 тыс. гривен за неуплату минимальной рыночной стоимости аренды, нарушив установленные законодательством ограничения.

Также чиновник принимал бесплатную аренду жилого дома в Киевской области площадью более 320 кв.м, нарушая установленные законом ограничения по получению подарков в виде аренды. За это время он не внес 225 тыс. гривен за аренду, нарушив определенные законом ограничения.

Бывшему заместителю Председателя Нацполиции инкриминируют нарушение ч. 1 ст. 23 Закона, что касается получения подарков в виде аренды по цене ниже минимальной рыночной стоимости. Однако он не явился на вызов НАПК для объяснений и получения экземпляра протокола.

Напомним, что в октябре 2023 года НАПК составило протокол об административном правонарушении в отношении председателя Верховного Суда за нарушение установленных законом ограничений относительно получения подарков. В марте 2024 года Киевский апелляционный суд подтвердил это решение и обязал уплатить штраф и конфисковать подарок.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.