Суд привлек к ответственности военного, который писал отцу о движении своего подразделения

Военнослужащий рассказывал отцу о том, куда перемещается со своим подразделением: он посылал видео, геометки и фото.

Фото: telegraf.in.ua

Бориспольский горрайонный суд Киевщины утвердил соглашение о признании виновности в деле распространения информации о перемещении и расположении Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в приговоре от 29 февраля.

Так, с 24 июня 2023 года по 8 июля военнослужащий в Telegram рассказывал отцу о том, куда перемещается со своим подразделением. Он послал видеозапись движения подразделения и техники, геометки на карте с расположением подразделения, передал фото военного поста охраны. Также писал, что перевозил и разгружал боеприпасы и добавил фото.

В суде военнослужащий признал вину и согласился со всеми обстоятельствами. Он заключил с прокурором соглашение о признании виновности. Стороны договорились о наказании в виде служебного ограничения для военнослужащих сроком 2 года за вычетом в доход государства 10 процентов из суммы денежного довольствия.

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