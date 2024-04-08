На Тернопільщині чоловік напав на односельчанина, який відмовився здавати гроші на безпілотник для ЗСУ

Суд оштрафував нападника на 850 гривень.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

У Тернопільській області чоловік напав на односельчанина, який відмовився здавати гроші на безпілотник для ЗСУ. Про це йдеться у вироку Тернопільського міськрайонного суду (справа № 607/17586/23).

Як зазначає суд, між чоловіками сталася бійка.

Підсудний розповів, що збирав гроші на допомогу військовим і його обурило те, що знайомий відмовився долучитися до інших. Потерпілий зазначив, що того дня чоловік запитав у нього, чому він не дає гроші на армію. Той відповів, що його захищає віра.

«У відповідь обвинувачений, для того щоб потерпілий подивився на «землю, по якій ходить», взяв його правою рукою за шию ззаду, притиснув та пригнув його до низу», — йдеться у матеріалах суду.

Зазначається, що у чоловіка на шиї залишились плями, також він повідомив про погрози. Підсудний вказав, що не бив знайомого, а про свій вчинок шкодує. Його оштрафували на 850 гривень.

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