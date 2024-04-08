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В Тернопольской области мужчина напал на односельчанина, который отказался сдавать деньги на беспилотник для ВСУ

13:39, 8 апреля 2024
Суд оштрафовал нападающего на 850 гривен.
В Тернопольской области мужчина напал на односельчанина, который отказался сдавать деньги на беспилотник для ВСУ
Иллюстративное фото из открытых источников
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В Тернопольской области мужчина напал на односельчанина, отказавшегося сдавать деньги на беспилотник для ВСУ. Об этом говорится в приговоре Тернопольского горрайонного суда (дело №607/17586/23).

Как отмечает суд, между мужчинами произошла драка.

Подсудимый рассказал, что собирал деньги на помощь военным, и его возмутило то, что знакомый отказался приобщиться к другим. Потерпевший отметил, что в тот день мужчина спросил его, почему он не дает деньги на армию. Он ответил, что его защищает вера.

«В ответ обвиняемый, чтобы потерпевший посмотрел на «землю, по которой ходит», взял его правой рукой за шею сзади, прижал и пригнул его вниз», — говорится в материалах суда.

У мужчины на шее остались пятна, также он сообщил об угрозах. Подсудимый указал, что не бил знакомого, а о своем поступке сожалеет. Его оштрафовали на 850 гривен.

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